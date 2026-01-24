TikTok變「美國公司」 字節跳動仍握19.9％股權

中國大陸抖音海外版TikTok美國合資公司廿二日正式成立。TikTok大陸母公司字節跳動將部分美國業務轉讓給美國投資人，結束多年紛擾，TikTok能繼續在美國營運。

美國總統川普廿二日在自創社媒真實社群寫道，「中國國家主席習近平原本能做出相反的決定，但沒有，感謝他的決定；感謝他與我們合作，最終批准這個交易」；「我很高興幫助拯救TikTok」；「現在TikTok由一些美國愛國者和投資人擁有」。

正式成立的TikTok美國數據安全合資公司，由三個主要投資人共同管理，分別為甲骨文（Oracle）、私募股權公司銀湖及阿布達比投資公司ＭＧＸ。這三家公司各持有該合資公司的百分之十五股份，字節跳動持有百分之十九點九股份；剩餘的百分之卅五點一「戴爾家族辦公室」等八家公司持有，但該通告未詳述這八家公司的持股比例。

新合資公司將負責內容審核工作和保護美國用戶的資料安全。新公司將由新成立、由七位成員組成且以美籍董事居多的董事會管理。TikTok執行長周受資將取得董事會席位，並繼續負責TikTok全球營運。他的副手普瑞塞將擔任美國合資公司執行長。甲骨文作為TikTok長期的雲端運算合作夥伴，將扮演「安全監督者」角色，確保TikTok遵守相關法律。

這家新合資公司的估值仍不明朗，美國副總統范斯此前提及交易價值約一四○億美元。若將包含廣告、電商與直播業務的TikTok美國業務一併計算，估值被認為介於三五○億至五百億美元。

上述交易終結達數年的地緣政治和美陸的監管拉鋸戰。近五年來美國基於國安顧慮想關掉TikTok。美國國會前年通過「不賣就禁」法，要求字節跳動出售TikTok，否則將在美被禁用。該法規定交易必須在去年一月前完成，但川普去年一月回任後，多次展延期限，給TikTok更多應變時間。

大陸商務部發言人何詠前此前在回答關於TikTok將在美成立合資公司的有關提問時說，大陸政府希望企業達成符合大陸法律法規、利益平衡的解決方案。何詠前表示，希望美方與大陸相向而行，切實履行相應承諾，為大陸企業在美持續穩定運營提供公平、開放、透明和非歧視的營商環境。