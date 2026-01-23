阿蘇直升機墜火山口…3天仍未找到人 地質脆弱、視野不佳增救援難度
日本熊本縣阿蘇市直升機墜落火山口事件，至今仍未找到2名台灣遊客及1名飛行員下落，縣警、消防等相關單位今天持續搜救行動，但受限於現場環境，救援人員無法接近事故地點。相關單位認為，迅速搜救「極為困難」，搜救作業可能無法在短時間內完成。
熊本放送、共同社報導，該架直升機20日於觀光飛行途中失聯，隨後在阿蘇中岳火山口內、距火山口邊緣約50公尺下方、陡峭程度逼近斷崖的斜坡上發現殘破機體。搭乘直升機的台灣籍36歲女性、41歲男性，以及64歲的男性飛行員，目前尚未確認安危。
事故發生後第3天，今天上午10時起，消防單位、自衛隊、阿蘇市等相關機構就後續搜救方式召開協調會議。
由於事故現場周邊地質脆弱，難以設置從空中降下至事故地點所需的固定裝置，加上火山氣體持續釋放，相關單位一致認為，要在確保安全的前提下迅速展開搜索，「情況非常艱難」。
消防單位指出，受低溫影響，火山口內升起大量蒸氣，視野非常差，加上風勢強勁，搜救人員必須提防有害的火山氣體，進一步增加救援難度。當地消防高層坦言，搜救作業可能無法在短時間內完成。
日本國土交通省今天表示，已指示負責直升機營運的「匠航空」確認駕駛員出勤狀況，以及機體整備、維修情形，要求檢討防止類似事故再度發生。
相關機關表示，將持續研議可行的搜救方式，在確保救援人員安全的前提下，努力推進後續行動。
