聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基。圖／美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。圖／美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基批評台灣出口支援俄羅斯，引發國內戰略學者反嗆，烏克蘭應該為協助中共的軍工科技發展道歉。淡江大學戰略所副教授林穎佑指出，中共的太空、火箭和燃機渦輪主機技術都來自烏克蘭的協助，他提醒，澤倫斯基此次不無可能藉批評台灣的舉動，爭取中國大陸介入調停烏俄僵局，這是我方要注意提防。

林穎佑指出，除了瓦良格號之外，包括中共的殲十五系列艦載戰鬥機等，中共一連串太空科技、火箭科技，船舶與戰車使用的燃氣渦輪引擎等先進科技，都得到來自烏克蘭的許多協助，除了提供圖紙外，中國大陸也引進相當多烏克蘭籍科學家作為顧問，促進中共在將軍工科技領域的長足進展。目前中共海軍主力的052、055系列驅逐艦，所使用的CGT二五○○○燃氣渦輪主機，便是由中共出資、烏克蘭技術合作。

林穎佑分析，從歷史脈絡看，烏克蘭的確給予中共相當多的協助，但以當前的國際情勢來看，中國大陸絕對是站在俄羅斯的一邊。站在台灣的角度，台灣與國際上有非常多國際貿易活動，出口相當多各類產品與技術到各國，例如民用無人機和新型工具等，也不一定知道最終的使用對象。

他提醒，澤倫斯基此次不無可能藉著批評台灣的舉動，爭取中國大陸的關注與支持，甚至進一步介入調停烏俄之間的僵局，這也是我方要注意提防的。

中共 烏克蘭 澤倫斯基

為爭取中共關注？澤倫斯基突點名批評台灣 學者推測背後目的

