烏美俄首度三方會談 澤倫斯基：頓巴斯成最後分歧

烏克蘭、美國與俄羅斯官員今天在阿拉伯聯合大公國展開安全會談，這是俄烏戰爭於2022年爆發以來，首次在美國介入下舉行的三方會面。烏克蘭總統澤倫斯基表示，頓巴斯領土議題將是目前美烏之間最後一項尚待處理的問題。

美國特使魏科夫（Steve Witkoff）今天上午指出，烏美雙方仍有最後一項議題尚未達成共識。澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）隨後回應媒體線上提問時表示，相關分歧正是頓巴斯（Donbas）領土問題，並將在今天的三方會談中討論。

烏克蘭、美國與俄羅斯代表團在阿布達比（AbuDhabi）舉行會談，預計談判將持續至明天。

澤倫斯基指出，烏方派出國家安全與國防事務委員會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov）、總統府幕僚長布達諾夫（Kyrylo Budanov）及格納托夫中將（Lieutenant General Andriy Gnatov）與會。

他表示，另有武裝部隊總司令赫納托夫（AndriyHnatov）、國防部情報總局副局長斯基比茨基（Vadym Skibitskyi）等軍方與情報單位代表加入會談。澤倫斯基說，將持續與代表團保持聯繫掌握進度，並適時向歐盟領袖進行簡報。

澤倫斯基也提到，他日前在瑞士達沃斯（Davos）與美國總統川普（Donald Trump）會面，討論烏東局勢與終戰相關議題，相關決定預料將在此次三方會談中形成。他並指出，雙方也談及美國提供額外愛國者飛彈防空系統，期盼能獲得正面回應。

澤倫斯基重申，儘管仍有細節需釐清並補充相關文件，整體安全保障架構已大致就緒。他說，目前正等待川普確定落實的時間與地點，「決定權在他手上。我們已準備好簽署對烏克蘭極為重要的文件，我有信心這將是一份具歷史意義的文件。」

至於計畫於俄烏停火後，向基輔提供重建及復甦長期支援的「繁榮計畫」相關協議文件，澤倫斯基表示仍在準備中。英國「金融時報」（Financial Times）報導指出，歐洲多國與華府在格陵蘭及「和平理事會」相關安排上出現重大歧見，導致總額約8000億美元的協議延宕。