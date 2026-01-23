俄國客機在大陸上空發出「求救訊號」備降蘭州 機上245乘客無人傷
俄羅斯藍色航空一架波音757型客機下午在中國上空發出求救訊號，申請備降蘭州。據陸媒報導，這架客機載有245人，洩油後安全降落蘭州中川國際機場，無人受傷，事發原因待查。
綜合界面新聞等陸媒報導，俄羅斯藍色航空（AzurAir）AZV2998航班，上午10時21分從泰國普吉國際機場起飛，原訂傍晚5時55分抵達俄羅斯巴爾瑙（Barnaul）機場。
這架客機下午在中國上空發出7700緊急代碼，準備備降蘭州。航班追蹤網站Flightradar24顯示，該航班在約6600公尺高度發出此代碼。
其後，該航班在蘭州中川國際機場附近盤旋好幾圈洩油，下午4時50分平安降落在跑道上。目前機場航班起降未受影響。
報導引述俄羅斯藍色航空發言人表示，機上共238名乘客和7名機組人員，無人受傷。「專家將儘快評估飛機的技術狀況，以確定緊急降落原因。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言