快訊

台中市長最新民調！綠營何欣純急起直追 白議員曝「年輕小草在轉彎」

每周賺數千元…萬事達卡前高層轉行外送 親吐辛酸「被當隱形人」

桃園資收車駕駛昏厥釀衝撞意外 已1死、6人輕重傷

俄國客機在大陸上空發出「求救訊號」備降蘭州 機上245乘客無人傷

中央社／ 台北23日電
俄羅斯藍色航空一架波音757型客機下午在中國上空發出求救訊號，申請備降蘭州。 情境示意圖／Ingimage
俄羅斯藍色航空一架波音757型客機下午在中國上空發出求救訊號，申請備降蘭州。 情境示意圖／Ingimage

俄羅斯藍色航空一架波音757型客機下午在中國上空發出求救訊號，申請備降蘭州。據陸媒報導，這架客機載有245人，洩油後安全降落蘭州中川國際機場，無人受傷，事發原因待查。

綜合界面新聞等陸媒報導，俄羅斯藍色航空（AzurAir）AZV2998航班，上午10時21分從泰國普吉國際機場起飛，原訂傍晚5時55分抵達俄羅斯巴爾瑙（Barnaul）機場。

這架客機下午在中國上空發出7700緊急代碼，準備備降蘭州。航班追蹤網站Flightradar24顯示，該航班在約6600公尺高度發出此代碼。

其後，該航班在蘭州中川國際機場附近盤旋好幾圈洩油，下午4時50分平安降落在跑道上。目前機場航班起降未受影響。

報導引述俄羅斯藍色航空發言人表示，機上共238名乘客和7名機組人員，無人受傷。「專家將儘快評估飛機的技術狀況，以確定緊急降落原因。」

機場 航班 俄羅斯

延伸閱讀

電子零件流入俄國？澤倫斯基突點名台灣 外交部：歡迎烏提出具體情資

澤倫斯基痛批歐盟缺乏抗俄決心 指責烏克蘭部分重要盟友

川普仍考慮格陵蘭「終極方案」：公投入美即普發百萬

台電子零組件流入俄羅斯軍工體系 陳冠廷籲國安會、經濟部徹查

相關新聞

為何選此時？日本「閃電選戰」開跑 一文解讀高市早苗的政治豪賭

2026年1月23日，日本國會開議當天，議長額賀福志郎朗讀詔書，高喊：「根據憲法第7條，眾議院正式解散！」。現場的執政黨國會議員高喊三聲「萬歲！」另一邊在野黨的國會議員卻紋風不動，甚至發出抗議。

川普邀入和平理事會 泰國總理阿努廷：下屆政府決定

泰國總理阿努廷今天表示，下屆政府將決定泰國是否加入美國總統川普提出的「和平理事會」。他解釋，泰國議會解散後，政府一直處於...

為爭取中共關注？澤倫斯基突點名批評台灣 學者推測背後目的

烏克蘭總統澤倫斯基批評台灣出口支援俄羅斯，引發國內戰略學者反嗆，烏克蘭應該為協助中共的軍工科技發展道歉。淡江大學戰略所副...

俄國客機在大陸上空發出「求救訊號」備降蘭州 機上245乘客無人傷

俄羅斯藍色航空一架波音757型客機下午在中國上空發出求救訊號，申請備降蘭州。據陸媒報導，這架客機載有245人，洩油後安全...

眾院選舉大阪成敏感區…高市避免槓上維新會 擬不替自民候選人助選

日本政府與執政黨相關人士今天透露，將於1月27日公告、2月8日投開票的眾議院選舉期間，自民黨總裁、日本首相高市早苗將不會...

捷克拘留陸間諜記者！特殊案例仍在偵辦中 官員：未接獲與蕭美琴有關

捷克警方與安全情報局17日逮捕一名涉嫌為中國情報機構工作的中國籍媒體從業人員。根據中央社記者掌握的消息，一位不具名的捷克...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。