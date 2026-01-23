快訊

貨船南海失事十多人獲救4失聯 菲中搜救各說各話

中央社／ 馬尼拉23日專電

菲律賓海岸防衛隊今天通報，一艘新加坡籍散裝貨船在菲律賓外海發生事故，船上21名菲籍船員中，17人被中國海警船救起，另有4人仍下落不明。

菲律賓海岸防衛隊下午發布媒體通報表示，散裝貨船 Devon Bay號日前從菲律賓南部啟航，前往中國廣東省陽江港，22日晚間在菲律賓北部龐加辛南省（Pangasinan）以西約141海里外海發出求救訊息，當時船身已出現25度傾斜。

這艘貨船載運鐵礦，21名船員都是菲律賓籍。海岸防衛隊接獲通報後，立即派遣2艘巡邏艦及2架飛機前往事故海域搜救。

海岸防衛隊表示，今天稍早接獲香港海上救援協調中心通報，部分船員已被途經的中國海警船救起。截至今天下午2時25分，船舶管理公司確認，17名船員獲救，仍有4人失聯。

另一方面，中國駐菲律賓大使館發表聲明說，人民解放軍南部戰區今天在黃岩島（又稱民主礁）附近海域，針對遇事貨船啟動聯合搜救行動，派遣2艘中國海警船趕赴現場，並出動軍機空中搜索。

中國大使館表示，截至中午12時30分救起17人，其中14人情況穩定，2人死亡，另有1人仍在接受緊急救治，正安排更多救援力量前往事故海域。

針對中方搜救行動，菲律賓海岸防衛隊指出，海洋法規定，各國船隻都有義務協助海上遇險人員，但也強調，事故地點位於菲律賓專屬經濟區內，外國船隻可通過，但並無執法權和巡邏權。

黃岩島海域是菲中的南海爭議熱點之一，中國海警船和軍艦長期駐守，菲律賓政府也經常派遣公務船與飛機巡邏，雙方遭遇時會相互驅離。

新一波海上救援行動是否會再次成為菲中齟齬引爆點，也引起關注。

近幾週來，中國大使館與菲律賓官員在社群平台公開交鋒，正是始於去年12月下旬中方聲稱的一場海上人道援助行動。

中國海軍當時聲稱，向在南海遇險菲律賓漁民提供援助，並公布照片；菲方表達感謝的同時，也指控中方將人道救援作為政治宣傳工具。

