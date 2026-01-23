10年軍事行動落幕？合作民兵組織幾近崩潰 美考慮完全撤軍敘利亞

華爾街日報（Wall Street Journal）今天引述美國官員報導，華府正考慮從敘利亞完全撤軍，此舉一旦成真，將結束美國在敘利亞長達十年的軍事行動。

根據華爾街日報，美國在敘利亞的軍事行動始於2014年，當年時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）介入了該國內戰。

敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）已採取行動，準備從獲得美國支持、庫德族人主導的民兵組織「敘利亞民主力量」（SDF）手中奪取該國東北部控制權。

「敘利亞民主力量」是美國軍方在該地區的長期合作夥伴。夏拉政府上週末發動一場閃電攻勢，導致該民兵組織幾近崩潰，已下令該組織解散。

據報導，美國官員認為，如果「敘利亞民主力量」全面解散，美軍便沒有理由繼續留在敘利亞。