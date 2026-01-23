為何選此時？日本「閃電選戰」開跑 一文解讀高市早苗的政治豪賭

（德國之聲中文網）2026年1月23日，日本國會開議當天，議長額賀福志郎朗讀詔書，高喊：「根據憲法第7條，眾議院正式解散！」。現場的執政黨國會議員高喊三聲「萬歲！」另一邊在野黨的國會議員卻紋風不動，甚至發出抗議。

日本將在27日公告後，正式展開眾議院選舉，預計2月8日舉辦投開票。新年國會開議就即刻解散，這是相隔60年來的首例。眾議院解散後16天就重選，時程之短也是二戰之最。

日本在野黨指責執政黨缺乏「大義」，認為新年度預算尚未審議就解散眾議院，是師出無名。但慶應義塾大學教授、專長國際政治與安保體制的神保謙認為，高市此舉是因應時局的「合理判斷」。

為什麼選在此時？

神保謙教授向DW分析：「高市首相這次解散眾議院、投入大選最大的理由，是因為2026年將面臨『安保戰略三文書』的修訂，以及重整日本經濟、提出成長戰略等重要時期，她必須在此之前鞏固政治基盤」。

安保戰略三文書指的是《國家安全保障戰略》、《國家防衛戰略》及《防衛力整備計畫》，標誌著日本在戰後國防政策的重大轉變，高市政府也打算在2026年進行修訂。

神保謙教授並分析，隨著川普政府重返執政一年，國際秩序發生巨大變化，「日本自身也要具備在區域內承擔部分嚇阻與應對能力的實力，並深化與眾多『志同道合國家』的合作。我認為現在已進入了必須強力推行這種『多重戰略』的關鍵時期」。

然而，政策研究大學院大學、專長研究日本政治的增山幹高教授，則提出不同的見解。他直率地對DW表達質疑：「真的有必要現在做嗎？自從首相換了人後、政權框架也變了，『說要尋求國民授權』雖然有一番道理，但對於『為什麼非得是現在』的理由，是缺乏說服力的」。

增山認為，應該先確實訂下2026年度預算，在做出成果後再尋求國民授權。他批評：「這次解散，純粹只是高市個人的私心」。

他稱，高市在記者會上只提出了席次「維持過半數」的低門檻，「如果只是過半，那跟石破在選舉中落敗的狀態幾乎沒兩樣」，認為這樣的選舉結果依然無法令高市隨心所欲地推行政策。

日本前首相石破茂2024年10月時，曾在就任8天後解散眾議院並進行重選，結果大敗，執政的自民黨獲得席次遠低於半數。

在野黨能否整合成關鍵

不同於石破茂那次的改選，當時自民黨仍與中間左派的公明黨合作，但這次自民黨改跟日本維新會聯合執政。往日的盟友公明黨則跟在野黨立憲民主黨合組「中道改革連合」，一同對抗現今的執政聯盟。

增山幹高以婚姻比喻來稱：「公明黨在退出政權後，很早就開始試圖與立憲民主黨等合作。就像相隨26年的丈夫（自民黨）突然拋棄了妻子（公明黨），妻子會懷恨在心也是理所當然吧。結果『敵人的敵人就是朋友』，所以他們與立憲聯手就不會有任何猶豫。」

根據《時事通信》等媒體估算，倘若在野黨整合得宜，選舉席次有機會超過執政聯盟。但增山認為如果在野黨無法順利整合，自民黨依舊有利。

神保則分析指出，自民黨長期以來與公明黨維持聯合執政，而公明黨在意識形態上屬於中道或中道偏左，「儘管自民黨內有偏鷹派派系，但雙方過去一直透過相互制衡與拉扯，來進行政策協調與決定。無論是安倍政權的『和平安全法制』，還是岸田政權實現『防衛費佔GDP 2%』，這一切也都是在與公明黨協調後才達成的。」

只是現在自民黨與維新會聯手，神保認為高市的安保戰略將更為大膽。神保解釋：「維新會與自民黨鷹派擁有非常相近的安全保障政策觀，為了在聯合執政中展現存在感，他們有著強烈意志，要逐一實現自己的議程。如果選舉獲勝並鞏固政權基盤，我認為防衛、安保以及情報領域的政策，將會以加速度的方式向前推進」。

中國與台灣關係的掣肘？

高市政權當前最大的外交難題，莫過於美國關稅，還有與川普的關係，再來就是跟中國的緊張關係。

自高市在2025年11月發言稱「台灣有事」也可適用在日本「存立危及事態」後，中日關係就進入急凍期，外交上中國針鋒相對、民間交流也大幅度減少，飛機航班跟觀光出現大量萎縮。

中日關係方面，神保謙表示：「我感覺中國目前認為高市政權還是個『脆弱的政權』。然而，假使在這次選舉中大幅增加議席並鞏固政權基盤，中國也將不得不重新思考『該如何與這個高市政權相處』」。

神保分析，高市贏得選舉對中日關係基本上還是有利。他說：「在安倍政權時期，最初幾年也因為靖國神社問題鬧得很僵，但隨著安倍政權不斷在國政選舉中獲勝，中國也（不得不接受現實）讓關係穩定下來。日本政治的穩定變成日中關係穩定的基盤」。但他也認為，如今中日的冷戰局面預料將會持續相當長一段時間。

增山幹高則有不同的意見，他對DW分析稱：「假使自民黨單獨取得過半大勝，高市一定會認為『積極財政主義獲得了信賴』。外交上將更會主張『雖然在台灣問題上（的發言）被（中國）罵慘，但我是沒錯的』，進一步加強對中政策。這只會讓中國更加憤怒」。

台灣關係方面，神保認為若高市在重選時拿下優勢過半席次，將對台灣的經濟安保更穩固。他稱：「除了要展現高市政權不會輕易崩潰的基盤，並持續穩健地強化防衛力與日美同盟外，更重要的是應對中國的經濟脅迫。加速推動供應鏈強韌化、稀土多角化等經濟安全保障措施至關重要」。

雖然台日間一直有倡導如同美國般的日版《台灣關係法》，但神保認為高市政權勝選也不會輕易改變政策，以防中國全面施壓。他建議可透過軍事上的互信、半導體供應鏈的協作、生產能力的相互調配等，加強台日實質上的「戰略協力」空間。

振興經濟還是財政崩潰？

高市主張擴張性財政，倡導「積極財政」政策。民生經濟議題方面，她希望在未來制定出能讓食料品消費稅歸零的方案；如無意外，日本未來的防衛費用也將逐步調升，以符合美國的期盼。

對此，增山幹高憂心表示：「如果高市贏了，並開始盲目推行『積極財政』，對宏觀經濟的影響將非常嚴重。在沒有財源的情況下大量發行國債撒錢，赤字會增加、日圓會貶值，進而引發更嚴重的物價飆漲」。防衛費方面，增山也認為高市會照著美國的要求不斷擴張，到時候國內財政只會更吃緊。

雖著民粹浪潮席捲世界多地，日本政壇也漸漸開始出現這樣的現象。增山稱，高市的出現也帶來「類民粹」的風潮。他稱：「現在連參政黨這種右派民粹主義都受到支持，這個傾向很危險。很多在社群媒體散布毫無根據的言論跟煽動。這類勢力獲得推動力，會讓人勾起討厭的（歷史）記憶」。

神保則認為，高市的政策正是為了「重新打造日本經濟」，來作為日本國家整體「包括防衛力在內」的支柱，透過選舉本來就是要確認選民對此「積極財政」路線的認可。

他分析：「如果投票率能超過7成，自民黨很有可能取得非常亮眼的成績；但如果投票率低迷，組織票（新中道黨方）就有可能獲勝」。

究竟是「高市善戰」，抑或新黨快速結盟能有效對抗？短短兩週後，日本的新民意就將揭曉，也將左右日本的新政局。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】