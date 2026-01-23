越共中央總書記連任！蘇林掌權至2030年 試圖效法陸合併國家主席

越南官媒報導，68歲的越南最高領導人蘇林今天獲任命連任共產黨中央總書記，任期為5年，他承諾促進這個出口導向國家的經濟成長。

越南通訊社（Vietnam News Agency）報導，在5年一度的越南共產黨全國代表大會尾聲，越共第14屆中央委員會180名黨內高層「一致同意」，由蘇林（To Lam）繼續擔任中央總書記，這是越南最具權力的政治職位。

在準備為全代會畫下句點的記者會上，蘇林的名字冠上「總書記」頭銜，一名官員證實這位黨領導人將發表演說。

路透社報導，蘇林自2024年年中接任中央總書記以來，他大刀闊斧進行改革，帶動經濟快速成長，為他贏得廣泛支持。然而，他推動加快決策及簡化官僚程序，導致數以萬計公務人員失業，也為他招致批評。

根據知情官員，蘇林意識到改革引發不滿後，他及早爭取黨內對手派系支持，其中包括勢力龐大的軍方。

隨著外界日益擔憂蘇林以國營企業為代價強化私營集團的計畫，他在全代會前發布指示，強調越南軍隊電信集團（Viettel）等國營企業的「領導角色」。

新加坡智庫「尤索夫伊薩東南亞研究院」（ISEAS-Yusof Ishak Institute）資深研究員黎紅協（Le HongHiep）指出，蘇林「被視為具戰略眼光及遠見的領導人，這可能是受到他在安全與情報部門的經驗影響」。

蘇林連任中央總書記，傳達能令外國投資者安心的訊息，他們經常將政治穩定列為越南吸引投資的關鍵因素。

他也尋求兼任國家主席，相關任命預計稍晚公布。

蘇林現正試圖效法中國的制度，合併越南國家主席與越共中央總書記這兩個角色，但黎紅協認為，這恐怕會對傳統上仰賴集體決策的越南政治體制「構成風險」。