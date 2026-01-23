克宮：美烏俄官員赴阿聯舉行安全會談

美國高階談判官員赴莫斯科晉見俄羅斯總統普丁，就美方所提俄烏終戰計畫磋商後，克里姆林宮表示，烏克蘭、美國與俄羅斯官員今天將在阿拉伯聯合大公國（UAE）舉行安全會談。

法新社報導，莫斯科與基輔針對解決戰後領土此一關鍵議題看法分歧，但過去數月針對俄烏終戰的外交努力正持續加速中。

克宮發表聲明說，美國特使魏科夫（SteveWitkoff）率領的談判團隊今天凌晨仍在莫斯科與普丁磋商。

魏科夫與美方團隊接下來將飛往阿聯首都阿布達比（Abu Dhabi）繼續談判。

克宮外交事務顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）告訴媒體，這次討論「在各方面都富有成效」。

他表示，俄羅斯軍事情報局（GRU）局長柯斯特克夫（Igor Kostyukov）也會率俄方代表團在「未來數小時內」前往阿布達比。

鄂夏柯夫補充說：「各方一致同意，三方安全議題工作小組的首次會議預計今天在阿布達比舉行。」

他還說：「我們衷心希望透過政治和外交手段解決衝突」，但「在此之前，俄羅斯將持續在戰場上實現其目標」。