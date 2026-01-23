伊朗血腥鎮壓！傳示威逾5千死「實際人數恐更高」美無敵艦隊駛往中東
人權人士今天表示，伊朗官方血腥鎮壓全國性示威抗議已造成至少5002人喪生。隨著伊朗有史以來最全面性網路封鎖進入第3週，外界憂心實際死亡人數恐更高。
美聯社報導，伊朗當局1月8日起切斷網路連線，因此取得伊朗境內資訊持續面臨困難。與此同時，美國與伊朗緊張局勢急遽升溫，美軍航空母艦打擊群正駛往中東地區，美國總統川普今天晚間對記者發表談話時，將其比作「無敵艦隊」（armada）。
根據總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）數據，5002名死者中，包括4716名示威者、203名政府相關人員、43名孩童以及40名未參與示威的平民。該機構還說，當局發動更大規模的逮捕行動，已有超過2萬6800人被捕。
目前的死亡人數已超過伊朗數十年來任一抗爭行動或動亂，令人聯想起1979年伊朗伊斯蘭革命期間的混亂局面。
伊朗政府21日首度公布官方死亡人數，稱有3117人喪生。當局表示，自去年12月28日爆發示威以來，死者中有2427人為平民與安全部隊，其餘則為「恐怖分子」。伊朗當局過去曾有低報或隱匿動亂傷亡的紀錄。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言