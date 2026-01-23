大韓等5家韓籍航空 26日起禁止機內用行動電源

快訊

中央社／ 首爾23日綜合外電報導

大韓航空、韓亞航空等5家韓國航空公司今天宣布，從26日起全面禁止在機內使用行動電源，雖然可帶行動電源上機，但必須遵守相關規範，包括禁止放在座位上方行李架。

根據韓聯社報導，大韓航空、韓亞航空、真航空、釜山航空、首爾航空共5家航空公司，從26日起國內線、國際線班機內，皆全面禁止用行動電源為手機、平板、筆電、相機等電子設備充電。

報導指出，雖然仍可攜帶行動電源，但必須遵守攜帶規定，包括容量必須在100Wh以下，每人最多帶5個。登機前也必須採取措施，包括在充電孔上貼絕緣膠帶，或將每個行動電源分別放入塑膠袋或獨立收納袋中保存。

行動電源帶入機內後，必須由乘客隨身攜帶於可直接觸及的位置，或放置於前方座椅置物袋、前座下方；禁止放入機內上方行李架，因為一旦出現異常，可能延誤初期應對，擴大為重大事故。

近年來行動電源起火事故頻繁發生，國內外航空公司為確保飛航安全，陸續強化使用規定。韓系廉航易斯達航空自去年10月起試辦機內行動電源使用禁令，並於今年正式實施；濟州航空也已全面禁止。

大韓航空相關人士表示，這次全面禁止機內使用行動電源，是為了確保航空安全的不得已措施，旅客的配合非常重要。

