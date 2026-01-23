韓國73名嫌犯從柬埔寨被遣返 涉愛情、投資詐騙

快訊

中央社／ 首爾23日綜合外電報導

在柬埔寨涉嫌參與詐騙的73名韓國籍犯罪組織成員，在今天上午搭乘包機強制被遣送回韓，且一上機就被當場逮捕。根據韓媒報導，這些嫌疑人主要涉及愛情詐騙、投資詐騙等罪行。

韓聯社報導，載運73名詐騙組織成員的大韓航空包機從柬埔寨金邊起飛，於今天上午降落仁川國際機場。為防突發狀況，飛機上僅提供三明治，不提供須用到刀叉的飛機餐，包機上也有醫師、護理師等人員隨行。

這次是單一國家史上最大規模的遣返行動，今天仁川機場也實施嚴密戒備，押送車輛周邊有持步槍的警察特勤隊員戒備，為維持秩序共動員181名警力。

依照國籍法，國籍航空器內也視為韓國領土，警方得以執行逮捕令，已事先核發逮捕令的遣返對象，一登機即在機內被逮捕。73人下機後立即被銬上手銬，以嫌疑人身分被押送至各管轄警察機關。

這次被遣送回韓的73名嫌疑人，被指控從869名韓國人身上詐取共約486億韓元（約新台幣10.4億元），其中70人涉嫌愛情詐騙、投資詐騙等，另有3人涉嫌挾持搶劫、賭博等罪。

其中有一對「愛情詐騙夫妻檔」，利用深偽技術假扮虛擬人物，對104人騙取約120億韓元（約新台幣2.60億元），甚至為了躲避追緝，透過整形手術改變容貌，採取各種離奇的逃亡手段。

此外，假冒投資專家、向社會新鮮人與退休人士詐取約194億韓元（約新台幣4.17億元）的嫌犯，也包含在本次遣返名單中。

詐騙 國籍航空 愛情

