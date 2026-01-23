川普質疑北約盟軍阿富汗戰爭躲後方　英政界憤慨

快訊

中央社／ 倫敦22日綜合外電報導

美國總統川普今天聲稱北大西洋公約組織（NATO）盟軍在阿富汗戰爭期間「稍微遠離前線」，再度引發英國政界憤慨。

英國廣播公司（BBC）報導，英國工黨籍國會下議院外交事務委員會主席索恩貝里（Emily Thornberry）表示，此言「簡直侮辱」457名陣亡英軍。自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey））也說：「他怎麼敢質疑他們的犧牲？」

曾駐阿富汗的保守黨國會議員歐比斯-傑克提（BenObese-Jecty）說：「看到我們國家以及北約夥伴的犧牲被如此輕視，令人難過。」

美國2001年出兵阿富汗推翻塔利班（Taliban）政權，美方指稱塔利班窩藏對美國發動911恐怖攻擊的蓋達組織（al-Qaeda）首腦賓拉登（Osama binLaden）。北約盟國也派出兵力和軍事裝備參戰。

截至2021年美軍全數撤離阿富汗，已有超過3500名聯軍陣亡，其中約2/3為美軍，英軍陣亡人數僅次於美國。

川普今天告訴福斯新聞（Fox News），他「不確定」若有朝一日美國需要協助，北約是否會挺身而出。

川普說：「我們從未需要過他們…也沒有真的向他們提出過什麼要求。他們會說他們派了一些部隊到阿富汗，沒錯，他們確實有派，但就是待在後方一點，稍微遠離前線。」

他表示，美國先前「一直對歐洲和其他許多國家很好」，強調「大家必須有來有往」。

索恩貝里表示，川普的言論「遠不只是失言而已…簡直侮辱…他怎麼敢說我們沒有在前線？他怎麼敢？」

她說川普是「從未實際參與過任何行動的人」，如今卻成了「三軍統帥，對美國如何受到保護一無所知」。

戴維也在社群媒體上寫道，川普「躲避兵役」，「他怎麼敢質疑他們的犧牲？」

荷蘭外交部長范維爾（David van Weel）受訪時駁斥川普言論「不實」，表示歐洲人為了在阿富汗支援美軍而流血犧牲。

他說，北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早在瑞士達沃斯（Davos）出席記者會時，曾駁斥川普類似的說法。

