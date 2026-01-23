影／日本眾議院三呼萬歲下解散！「隆冬超短期決戰」選舉啟動

2022年7月8日開槍射殺前首相安倍晉三的山上徹也，在2026年1月21日遭奈良地方法院判處無期徒刑。山上徹也作為統一教信徒的子女（宗教二世），長期以來是宗教虐待的受害者，但在他開槍的那刻，便成了加害者。本文要從山上一家人的故事出發，透過了解山上徹也的前半生，才能看出為什麼像他這樣的「宗教二世」難以向外界求助。

