影／日本眾議院三呼萬歲下解散！「隆冬超短期決戰」選舉啟動

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本國會眾議院23日正式解散，眾議員三呼「萬歲」時，首相高市早苗（穿藍色套裝）鞠躬致意，防衛大臣小泉進次郎（中）則站在原地。路透
日本國會眾議院於當地時間23日下午1時召開全體會議，隨後正式解散，隨即進入事實上的選舉狀態。

根據 YouTube 的現場轉播畫面，眾議院議長額賀福志郎宣讀「依據日本國憲法第七條，解散眾議院」後，畫面左側的眾議員隨即三呼萬歲，會場接著響起掌聲；畫面右側的眾議員則站在原地，未有任何動作。

此次選舉自解散翌日起至投開票日僅16天，將成為日本戰後最短時間的短期選戰，亦有日媒形容為「隆冬的超短期決戰」（真冬の超短期決戦）。這也是自民黨與日本維新會組成聯合政權後的首次選舉，除朝野政黨一致主張的「調降消費稅」外，多個政黨也將「安保政策」與「外國人政策」列為主要政見。

高市內閣隨後將召開臨時內閣會議，預計拍板眾議院大選日程為27日公告、2月8日投開票。另一方面，隨著立憲民主黨與公明黨組成新政黨，選戰格局也出現明顯變化。

