日眾院將改選 自民黨有望單獨過半、在野聯盟陷苦戰

中央社／ 東京23日綜合外電報導

日本眾議院今天解散，眾議院選舉預計27日公告、2月8日投開票。有專家預測自民黨的席次有望大增，而維新會與「中道改革聯合」選情不明，國民民主黨與參政黨有望增加席次。

這次眾議院選舉將改選465席，包括單一選區289席，以及比例代表176席。

眾院解散前，自民黨與日本維新會（下稱維新會）的勢力在眾議院有233席，剛好為465席的過半；日本參議院的總席次為248席，自維聯盟陣營仍未掌握過半。

●高市內閣的高支持率能否轉化成選票受矚目

朝日放送電視台引述舉情報媒體選舉.com的總編鈴木邦和的看法報導，根據選舉.com與JX通信社本月17日到18日實施的電話調查，日本首相高市早苗內閣1月的支持率下滑到63.3%，較上月減少7個百分點。但是認為解散妥當的人反而比不妥當的比例較低。鈴木指出，部分反對解散的人可能轉而不支持高市內閣。

關於高市內閣支持率破6成，自民黨支持率僅27.4%，鈴木分析，這是因為其他政黨的支持者也支持著高市政府，在這種情況下，「高市內閣的高支持率未必能轉化成選票」。

●高市能否達成「執政黨過半」的目標

鈴木預估，自民黨這次在比例代表的得票率可能會超過30%，高於石破茂執政期間的得票率26.7%，但仍不及岸田政府時期的34.7%。

因此僅以比例代表而言，鈴木預測，雖然自民黨席次有望增加，但要單獨過半的可能性不大，而且還要考量單一選區公明黨與立憲民主黨合作共組新黨「中道改革聯合」後，先前投給自民黨的選民可能轉投給立憲民主黨。

但鈴木分析，高市有望獲得許多無黨派選民支持，加上高市本週強調解散是賭上自己去留的決策，有助於弭平內閣支持率與自民黨支持率的落差。

●維新會能否催出全國性選票

維新會在前一次眾院選舉時，比例代表的得票率為9.4%，根據鈴木預測，日本維新會這次選舉這部分的得票率可能會小幅下滑到8%左右。

以大阪為基本盤的維新會，能否催出全國性選票也是未知數。鈴木分析，維新會的席次可能略減，但仍有助達成執政黨過半的目標。

●公明黨的選票在「中道改革聯合」能否奏效

立憲民主黨與公明黨共組的新黨「中道改革聯合」，正面評價的民眾為26.3%，不支持的人為47.3%。

鈴木分析，即便公明黨能轉入，但是票數難以彌補自民黨與立憲民主黨之間的巨大差距。

另外，根據最新調查，無黨派選民中，約3成傾向自民黨，僅1成支持中道改革聯合，無黨派支持不足是最大挑戰。綜合這些因素，鈴木認為，逆轉自民黨的可能性不大。

●參政黨與國民民主黨選情看好

鈴木預測，國民民主黨在這次的比例代表得票率為12%左右，與上一次眾議院11.3%持平，議席有望增加，不過部分支持者的票可能會流向高市政府。

另外，在去年參議院選舉大有斬獲的參政黨，前一次眾院在比例代表得票率為3.4%。鈴木預測，參政黨比例代表得票率可能會攀升到12%，議席有望攀升到二位數。

●日本週刊預測自民黨有望遠超單獨過半

日媒「週刊POST」本月稍早在以分析選情見長的政治記者野上忠興的幫助下，預測日本289個單一選區，自民黨可望取得244至271席，遠超單獨過半；去年開始與自民聯盟的維新會則可能微減至31席。

在野黨方面，即使立憲民主黨與公明黨合作，「中道改革聯合」席次仍可能縮水；國民民主黨可望維持約25席，現有3席的參政黨則可能增至15席。

野上指出，這次選舉屬於短期決戰、各黨準備不足的情控下，自民黨有望一黨獨大。

自民黨 鈴木 民主黨

