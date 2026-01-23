日本眾議院開議即解散 形同大選開跑

日本眾議院今天下午1時召開全體會議時正式解散。眾議院選舉將於27日公告、2月8日投開票。眾議院今天解散，形同各黨正式開始準備眾議院大選。

內閣官房長官木原稔下午在眾議院全體會議上，用紫色袱紗包住的解散詔書傳給眾議院議長額賀福志郎後，額賀宣讀「根據日本國憲法第7條，解散眾議院」，昭示眾議院正式解散。

日本政府稍晚會召開臨時內閣會議，正式決定眾議院大選日程。

解散眾院到投開票之間的選戰僅為期16天，將成為第二次世界大戰過後天數最短的眾院選戰。

這次眾議院大選，眾議員應選席次共465席，包括單一選區289席及比例代表選區176席。

這次大選的焦點是自民黨與日本維新會的執政聯盟，能否突破剛好過半的233席，以及立憲民主黨與公明黨新組的「中道改革聯合」能吸引多少選民。

另外，這也是日本維新會去年10月加入執政聯盟後，首度以執政黨身分應戰，而且身為日本維新會代表的吉村洋文近期已經辭去大阪府知事一職，且已再度登記參選大阪府知事，希望藉此檢驗民意。

大阪府知事補選投開票預計與眾議院大選投開票同一天舉行。