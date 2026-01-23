反擊川普煽動言論 卡尼：加拿大生存並非靠美國

快訊

中央社／ 蒙特婁22日綜合外電報導

美國總統川普在世界經濟論壇（World Economic Forum）指稱「加拿大是靠美國才活得下去」，加拿大總理卡尼（MarkCarney）今天針對這番煽動性言論予以反擊。

法新社報導，卡尼在魁北克市為新會期發表的全國演說中回應：「加拿大不是靠美國才活得下去，加拿大之所以繁榮，是因為我們是加拿大人。」他同時也肯定兩國間「非凡的夥伴關係」。

川普今晚在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）發文還擊，撤回對加拿大加入「和平理事會」（Board of Peace）的邀請。川普設立旨在解決全球衝突的和平理事會，常任席位須支付10億美元（約新台幣316億元）會費。

一名政府消息人士19日告訴法新社，加拿大不會為了加入該理事會而付費，儘管卡尼曾表示願意接受加入邀請。

美加兩國領導人之間的唇槍舌戰，凸顯這段盟友關係正趨於緊張。

卡尼今天發表演說前，曾在瑞士達沃斯（Davos）舉行的政治與金融菁英論壇上發言，當時他直言不諱地指出由美國主導、基於規則的全球秩序已然「破裂」，獲得全場的熱烈掌聲。

20日的這場演說引發國際輿論高度關注，儘管卡尼未指名道姓，但這番話顯然是在針對川普對國際局勢造成的混亂影響。

卡尼在達沃斯論壇上表示，像加拿大這樣曾經在「美國霸權」時代繁榮發展的中等國家，必須看清現實已然改變，若只是一昧地「順從」，已無法保護他們免受大國侵略。

川普對此大為光火，並在隔天的演說中對卡尼反唇相譏。川普21日表示：「我昨天看了你們總理的演講，他顯然不怎麼感恩。加拿大是靠美國才活得下去的。馬克，下次你發表言論前，請記住這點。」

