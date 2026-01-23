中國召見菲律賓大使抗議涉中言論 外交摩擦升溫

中國與菲律賓外交摩擦繼續升溫，中國大使館繼與多名菲律賓官員、國會議員隔空交鋒之後，今天表示已就菲律賓海岸防衛隊官員涉中言論召見菲律賓駐北京大使，提出抗議。

中國駐菲律賓大使館上午發表聲明指出，中國外交部已於22日針對菲律賓海岸防衛隊（PCG）發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）的相關言論，向菲方提出「嚴正交涉與強烈抗議」。

聲明引述中國外交部發言人郭嘉昆表示，中方日前已向菲律賓闡明嚴正立場，22日上午中國外交部亞洲司負責人約見菲律賓大使，抗議菲方縱容塔瑞耶拉「發表直接攻擊、抹黑中國的荒唐言論」，敦促菲方「不要放任挑釁滋事」，以免進一步損害中菲關係。

塔瑞耶拉14日在臉書貼出他在一所大學演講時的照片，其中1張出現中國國家主席習近平漫畫照，搭配「中國為何始終是霸凌者」的文字。

中國大使館16日回應，指這則貼文「攻擊並抹黑中國領導人」，批評塔瑞耶拉「越過紅線」；塔瑞耶拉當時回應，他只是在陳述事實，如果中國大使館對此不滿，只是「凸顯對真相被揭露的不安。」

菲律賓外交部21日發表聲明，力挺塔瑞耶拉履行職務，捍衛菲律賓的主權、主權權利與管轄權，並指出國與國之間的分歧，宜透過外交管道解決，而非公開嗆聲。

菲中南海爭端近幾週從海上衝突轉為在輿論平台上的語言交鋒。

過去數週，中國大使館接連在臉書聲討塔瑞耶拉、參議員潘吉里納（Francis Kiko Pangilinan）、眾議員德利馬（Leila de Lima）與狄歐克諾（Chel Diokno），以及菲律賓國家海事委員會（NMC）。

今天上午，中國大使館再於臉書發文回擊菲律賓參議員洪迪薇（Risa Hontiveros），稱她持雙重標準攻擊中國、不懂待客之道，強調若出現假新聞、詆毀中國或煽動仇恨的行為，中方「將毫不猶豫地強硬反擊。」

洪迪薇昨天在臉書發文，形容中國大使館在菲律賓是一個「壞客人」（bad guest），應該對地主國展現尊重。