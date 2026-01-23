快訊

茗香園、東引快刀博弈水房 檢警搜索拘提股東、部門主管2人到案

貝克漢長子與父母決裂！500億婚前協議成導火線

檢察官徐名駒赴吳乃仁豪奢宴吃5.8萬「別人買單」 職務法庭判罰俸2月

可以把樂高積木穿在腳下了！Crocs聯手樂高推出新鞋

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
Crocs（卡駱馳）要推出樂高積木造型鞋。（網路圖片／Crocs提供）
Crocs（卡駱馳）要推出樂高積木造型鞋。（網路圖片／Crocs提供）

樂高（Lego）積木迷很快就能把這個品牌標誌性的彩色積木穿在腳下了。

洞洞鞋（布希鞋）製造商Crocs（卡駱馳）已與丹麥玩具製造商樂高（Lego）達成一項為期多年的合作協議，首波是推出樂高積木造型的洞洞鞋，另一波新品預定春季接續上檔。雙方並未揭露此次合作的財務條件。

Crocs正在努力找回銷售成長動能，公司將這款新鞋定位為兼具收藏價值的商品，鎖定孩童與成人市場，將於2月16日全球開賣。

首批上市的樂高積木造型鞋，只先提供成人尺寸。每雙鞋都將附上一個樂高人偶，並搭配四雙迷你版Crocs鞋。售價為150美元（約台幣4,700元），這明顯高於一般Crocs鞋款35至50美元的價格區間，以往的聯名款通常售價也只在70美元左右。

Crocs品牌總裁梅哈曼（Anne Mehlman ）說，樂高擁有高度投入的孩童粉絲，也有高度投入的成人粉絲，Crocs也是如此。

彭博分析師吉爾馬丁說，Crocs與樂高的合作，是重建品牌熱度的大動作。樂高忠誠的粉絲基礎，或許正是Crocs想重新吸引年輕消費者的關鍵。

Crocs近來成長動能逐漸減弱，上季假期銷售期間表現疲弱，營收預期年減約7.5%，本季也恐將持續下滑。

樂高則是一個實力堅強的合作夥伴。根據最新可取得的公開資料，這家未上市的玩具製造商在2024年創下營收新高，市占也同時擴大。樂高正興建新工廠，且積極進軍遊戲與數位玩具領域。樂高去年就曾與鞋類品牌Nike合作。

樂高 品牌 玩具

延伸閱讀

川普放話奪格陵蘭掀波 「樂高迷因」紛出動：丹麥已做好防衛

紀念屬於車神舒馬克的時代! Lego將推出Schumacher×Ferrari F2004 Icons 套組

Crocs洞洞鞋大勢回歸！時尚名人都搶著合作聯名

憂漲價！好市多會員費全球漲 恐輪到台灣了

相關新聞

直視戰爭的女人！被炸死的烏克蘭女作家遺作問世

參與調查俄軍戰爭罪的烏克蘭作家阿梅莉納（Victoria Amelina），2023年遭遇砲彈襲擊後不治身亡，享年37歲。阿梅莉納的作品《直視戰爭的女人》在2026年出版台灣中文版。

日本阿蘇火山口搜救「四重苦」 熊本警消今跨部會研議搜救方式

日本熊本觀光直升機周二發生墜落事故，警消發現機體殘骸，但尚無2名台籍乘客及日本駕駛的蹤跡。由於現場地形陡峭，且受火山氣體...

戰後最短16天決戰大選！日相高市早苗賭上大位 今下午解散眾議院

日本眾議院將於23日下午開議後即行解散，首相高市早苗內閣將在臨時內閣會議中，拍板選舉日程為「27日公告、2月8日投開票」...

911為美國揮軍阿富汗 川普卻諷北約盟友當時「躲後方」引發憤慨

美國發生911恐怖攻擊事件後，北約史上唯一一次啟動共同防禦條款，各盟國派出數千名部隊前往阿富汗，期間超過一千名非美籍軍職...

公務車在東京赤坂十字路口高速闖紅燈 6車撞成一團1死8傷

日本內閣府公務車昨晚在東京港區赤坂高速行駛肇事，有計程車、垃圾車等5車被波及，造成1死8輕重傷。被害司機表示，肇事車輛疑...

安倍晉三槍案兇手無期徒刑，兒虐為何難以向外求助

2022年7月8日開槍射殺前首相安倍晉三的山上徹也，在2026年1月21日遭奈良地方法院判處無期徒刑。山上徹也作為統一教信徒的子女（宗教二世），長期以來是宗教虐待的受害者，但在他開槍的那刻，便成了加害者。本文要從山上一家人的故事出發，透過了解山上徹也的前半生，才能看出為什麼像他這樣的「宗教二世」難以向外界求助。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。