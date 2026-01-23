不滿秩序破裂論 川普撤回加拿大和平理事會邀請

美國總統川普今天撤回對加拿大加入「和平理事會」（Board ofPeace）倡議的邀請，該組織旨在解決全球衝突。

路透社和法新社報導，川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）針對加拿大總理卡尼（Mark Carney）發文說：「請以此信為憑，正式代表和平理事會撤回邀請的通知，加拿大將無法加入這個史上最負盛名的全球領袖理事會。」

卡尼本週因談及美國主導的全球秩序出現「破裂」而引發國際關注。他的政府也表示，不會付費加入川普設立的和平理事會。

根據理事會章程，成員國若在第一年內支付超過10億美元（約新台幣316億元）的現金，將可獲得3年或更長的成員資格。