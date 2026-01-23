快訊

茗香園、東引快刀博弈水房 檢警搜索拘提股東、部門主管2人到案

貝克漢長子與父母決裂！500億婚前協議成導火線

檢察官徐名駒赴吳乃仁豪奢宴吃5.8萬「別人買單」 職務法庭判罰俸2月

不滿秩序破裂論 川普撤回加拿大和平理事會邀請

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

美國總統川普今天撤回對加拿大加入「和平理事會」（Board ofPeace）倡議的邀請，該組織旨在解決全球衝突。

路透社和法新社報導，川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）針對加拿大總理卡尼（Mark Carney）發文說：「請以此信為憑，正式代表和平理事會撤回邀請的通知，加拿大將無法加入這個史上最負盛名的全球領袖理事會。」

卡尼本週因談及美國主導的全球秩序出現「破裂」而引發國際關注。他的政府也表示，不會付費加入川普設立的和平理事會。

根據理事會章程，成員國若在第一年內支付超過10億美元（約新台幣316億元）的現金，將可獲得3年或更長的成員資格。

加拿大 川普 社群媒體

延伸閱讀

911為美國揮軍阿富汗 川普卻諷北約盟友當時「躲後方」引發憤慨

美方稱對中達良好「平衡」 川普宣布4月訪中、與習近平關係良好

紐約時報揭川普格陵蘭新方案：美國擬擁有軍事基地領土

川普取消「格陵蘭關稅」 強硬態度大轉彎

相關新聞

直視戰爭的女人！被炸死的烏克蘭女作家遺作問世

參與調查俄軍戰爭罪的烏克蘭作家阿梅莉納（Victoria Amelina），2023年遭遇砲彈襲擊後不治身亡，享年37歲。阿梅莉納的作品《直視戰爭的女人》在2026年出版台灣中文版。

日本阿蘇火山口搜救「四重苦」 熊本警消今跨部會研議搜救方式

日本熊本觀光直升機周二發生墜落事故，警消發現機體殘骸，但尚無2名台籍乘客及日本駕駛的蹤跡。由於現場地形陡峭，且受火山氣體...

戰後最短16天決戰大選！日相高市早苗賭上大位 今下午解散眾議院

日本眾議院將於23日下午開議後即行解散，首相高市早苗內閣將在臨時內閣會議中，拍板選舉日程為「27日公告、2月8日投開票」...

911為美國揮軍阿富汗 川普卻諷北約盟友當時「躲後方」引發憤慨

美國發生911恐怖攻擊事件後，北約史上唯一一次啟動共同防禦條款，各盟國派出數千名部隊前往阿富汗，期間超過一千名非美籍軍職...

公務車在東京赤坂十字路口高速闖紅燈 6車撞成一團1死8傷

日本內閣府公務車昨晚在東京港區赤坂高速行駛肇事，有計程車、垃圾車等5車被波及，造成1死8輕重傷。被害司機表示，肇事車輛疑...

安倍晉三槍案兇手無期徒刑，兒虐為何難以向外求助

2022年7月8日開槍射殺前首相安倍晉三的山上徹也，在2026年1月21日遭奈良地方法院判處無期徒刑。山上徹也作為統一教信徒的子女（宗教二世），長期以來是宗教虐待的受害者，但在他開槍的那刻，便成了加害者。本文要從山上一家人的故事出發，透過了解山上徹也的前半生，才能看出為什麼像他這樣的「宗教二世」難以向外界求助。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。