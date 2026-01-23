快訊

日本阿蘇火山口搜救「四重苦」 熊本警消今跨部會研議搜救方式

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本熊本觀光直升機墜落事故，警、消及國土交通省等相關單位今天開會，研議接下來的搜尋與救援方式。美聯社
日本熊本觀光直升機墜落事故，警、消及國土交通省等相關單位今天開會，研議接下來的搜尋與救援方式。美聯社

日本熊本觀光直升機周二發生墜落事故，警消發現機體殘骸，但尚無2名台籍乘客及日本駕駛的蹤跡。由於現場地形陡峭，且受火山氣體影響，搜救人員無法接近，警、消及國土交通省等相關單位今日開會，研議接下來的搜尋與救援方式。

日媒報導，今在阿蘇廣域消防總部舉行的會議，約40人出席，跨部會討論未來的搜救。直升機在20日失聯，當晚在阿蘇中岳第1火口內發現機體，機上乘客與乘客狀況不明。

國土交通大臣金子恭之今天在內閣會議後的記者會上表示，針對此事，昨已指示負責營運觀光直升機的「匠航空」，推測可能的事故原因，研議如何防止再次發生。金子表示，確保航空運送事業的安全是最基本的前提。國交省運輸安全委員會2名調查官昨日一早已前往阿蘇山上的指揮總部。

匠航空營運副部長福長秀人日前表示，依目前的判斷，很難認為是操縱上的失誤等因素所造成。社長森岡匠也說，當時有其他直升機在飛行，未接獲任何能見度明顯不良、或有濃霧的通報。由於在火口上空發生狀況後續救援會非常棘手，公司直升機一向完全避免在火口上空、尤其是正上方飛行。

曾用無人機在火口內做調查的野口克也指出，現場可說是處於「四重困境」。首先是火山爆發、噴發或噴氣等本身就有物理上的危險。其次是火口內累積了會讓人類在數分鐘內失去意識的氣體。再來是各處不斷冒出蒸氣，溫度環境始終不穩定。也就是氣體、溫度以及噴發風險並存，加上地形上屬於容易崩落的斜坡。他認為在這樣的環境下，防止二次遇難的同時、一邊進行搜救作業，難度非常高。

