日本內閣會議決定解散眾議院 大選即將開跑

中央社／ 東京23日綜合外電報導

日本政府今天上午9時過後召開內閣會議，決定解散眾議院。眾議院預計在下午1時（台北時間12時）舉行的全體會議中，宣讀解散詔書後正式解散，各政黨也將實質進入選戰。

日本放送協會（NHK）報導，在通常國會召集當日解散眾議院，上次發生在1966年12月，由時任首相佐藤榮作宣布解散，至今相隔60年。自通常國會改於1月召集以來，這將是首次出現在召集日解散。

日本政府計劃在解散後召開臨時內閣會議，決定眾議院選舉日程，預定於本月27日公告、2月8日投開票。從解散到投開票之間的選戰僅為期16天，將成為第二次世界大戰過後天數最短的眾院選戰。

這次選舉預料將聚焦選民如何評價日本首相高市早苗政府所推動的政策，包含消費稅在內的物價上漲對策，以及外交與安全保障政策等議題，朝野已實質展開準備。

共同社中文網報導，聯合執政的自民黨和日本維新會向高市提交了外國人政策建議，而這也將成為眾院選舉焦點之一，執政聯盟盼藉此力爭保守派選民支持。

最大在野黨立憲民主黨和公明黨創建的新黨「中道改革聯合」（簡稱中道）22日在國會內召開建黨大會，超過160名眾議員參加，啟動了新黨運營。

中道共同代表（黨主席）野田佳彥在建黨大會上表示，著眼於眾院選舉，將強調在明確出示財源的基礎上，全力爭取今年秋季起把食品的消費稅降為零。

野田與公明黨前代表齊藤鐵夫擔任中道的共同代表。

中道的共同幹事長則由安住淳與中野洋昌擔任。政調會長、選舉對策委員長及國會對策委員長也採取立憲民主黨與公明黨出身者的共同制。

