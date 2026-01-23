快訊

戰後最短16天決戰大選！日相高市早苗賭上大位 今下午解散眾議院

靈動老師爆紅翻車！「黑白顛周媛」魅力課撈金破億　抖音出手永久封號

台南國科會資安大樓今晨傳火警！3樓無人機區燒毀

美國正式退出世衛 盧比歐：回應WHO疫情期間失職

中央社／ 華盛頓22日專電

美國今天正式退出世界衛生組織（WHO）。國務卿盧比歐及衛生部長小羅勃甘迺迪指出，這是回應WHO於COVID-19疫情期間失職。兩人抨擊WHO阻礙即時分享關鍵訊息，而這些訊息本可以挽救美國人的性命。

盧比歐（Marco Rubio）及小羅勃甘迺迪（Robert F.Kennedy Jr.）晚間透過聯合聲明表示，退出世衛是依照川普上任首日簽署的行政命令，兩人並抨擊WHO背棄核心使命，一再採取違背美國利益的行動。

聯合聲明指出，即使美國是創始成員國且為WHO最大的財政貢獻國，WHO卻推行由敵視美國利益的國家所主導的政治化、官僚化議程。

兩人指WHO對美國的貢獻進行抹黑與詆毀，例如WHO拒絕交還曾懸掛於總部前方的美國國旗，指未批准美國退出，還稱美國欠其補償。今後，美國與WHO的互動將僅限於執行退出程序以及保障美國人民的健康與安全。

聲明指出，美國已停止對WHO各項倡議的資金援助，也不再派駐人員。

根據聲明，美國將持續與各國及可信賴的衛生機構合作，分享最佳實踐、強化防範準備，並透過一個更透明、更有效且能帶來實際成果的模式來保護社群。

「我們將為那些在療養院孤獨死去的美國人、被WHO推動的限制措施摧毀的小企業，以及因WHO的不作為而生活破碎的美國人奪回我們的國旗。」

過去1年，世衛祕書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）等全球衛生專家呼籲美國退出前三思。譚德塞本月初說：「希望美國能重返世衛，退出對美國與全世界而言是雙輸。」

世衛也指出，美國積欠2024與2025年會費。世衛發言人告訴路透社，執委會將於2月討論如何處理美國退出事宜。

喬治城大學（Georgetown University）歐尼爾全球衛生法研究所（O’Neill Institute for Global Health Law）創始所長高斯丁（Lawrence Gostin）指出，美國退出世衛明顯違反美國法律。

微軟（Microsoft）創辦人、蓋茲基金會（GatesFoundation）董事長蓋茲（Bill Gates）在達沃斯（Davos）受訪時表示，他預期美國短期內不會考慮重返世衛，但他會在有機會時持續遊說，「世界需要世界衛生組織」。

由於美國過去提供的資助占世衛組織資金18%。路透社報導，美國退出引發世衛預算危機。世衛已將管理團隊裁減一半，並削減整體預算；預計到今年年中，員工人數將減少約1/4。

美國 WHO

延伸閱讀

從「小馬可」到川普幕僚 盧比歐立場轉折受矚

盧比歐：川普意在買下格陵蘭 要求幕僚更新計畫

馬杜洛引渡美國受審 盧比歐迎政治生涯重要時刻

盧比歐談美國逮捕馬杜洛：古巴政府是大問題

相關新聞

戰後最短16天決戰大選！日相高市早苗賭上大位 今下午解散眾議院

日本眾議院將於23日下午開議後即行解散，首相高市早苗內閣將在臨時內閣會議中，拍板選舉日程為「27日公告、2月8日投開票」...

公務車在東京赤坂十字路口高速闖紅燈 6車撞成一團1死8傷

日本內閣府公務車昨晚在東京港區赤坂高速行駛肇事，有計程車、垃圾車等5車被波及，造成1死8輕重傷。被害司機表示，肇事車輛疑...

安倍晉三槍案兇手無期徒刑，兒虐為何難以向外求助

2022年7月8日開槍射殺前首相安倍晉三的山上徹也，在2026年1月21日遭奈良地方法院判處無期徒刑。山上徹也作為統一教信徒的子女（宗教二世），長期以來是宗教虐待的受害者，但在他開槍的那刻，便成了加害者。本文要從山上一家人的故事出發，透過了解山上徹也的前半生，才能看出為什麼像他這樣的「宗教二世」難以向外界求助。

沒有委內瑞拉石油 古巴經濟瀕臨崩潰撐得下去嗎？

美國推翻委內瑞拉總統馬杜洛後，切斷委國對古巴石油供應，讓古巴缺電加劇、交通癱瘓、電視台停播，經濟瀕臨崩潰、民怨升高，古巴政府少了委內瑞拉石油，能撐下去嗎？

WEF演說爆紅！加拿大總理卡尼「中等強國新道路」適應川普新現實

加拿大總理卡尼20日在達沃斯世界經濟論壇年會中發表演說，除贏得現場觀眾起立鼓掌，外媒普遍好評，社群媒體上更有些人覺得為紛...

AI時代階級象徵 運動不再是日本孩子的基本活動？

日前網路社群討論Privilege，指有的人從小享受更多特權或資源優勢卻不自知。都市空間不足，兒童自由活動空間消失，在日本，小朋友參與運動似乎也變特權的一種。資料顯示，家庭收入與兒童運動參與高度相關。這代父母間擔憂人類智力遲早將無法與AI抗衡，對教育投資開始轉向，體能差距多半在學齡前就已拉開。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。