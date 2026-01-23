戰後最短16天決戰大選！日相高市早苗賭上大位 今下午解散眾議院

日本眾議院將於23日下午開議後即行解散，首相高市早苗內閣將在臨時內閣會議中，拍板選舉日程為「27日公告、2月8日投開票」。自解散翌日起至投開票日僅16天，將成為日本戰後最短時間的短期決戰。

共同社報導，高市將就執政黨自民黨與日本維新會的聯合政權架構，以及包含食品、飲料消費稅兩年豁免在內的聯合政府協議，向國民尋求信任。在野的立憲民主黨與公明黨則組成新政黨「中道改革聯合」，以「生活者優先」為訴求，主張食品消費稅永久歸零。

此次選舉的攻防焦點，將圍繞食品消費稅減免的適用期間與替代財源、如何處理自民黨政治資金醜聞所引發的「政治與金錢」問題、外國人政策、已婚夫婦可選擇不同姓氏的制度，以及解散國會的正當性等議題展開。高市也將勝負底線設定為執政黨取得過半數的233席，並表示將賭上自身去留。

此外，隨著眾議院解散，2026年度預算案勢將難以在3月底前完成審議並成立。在野黨批評，高市此舉形同未把國民生活列為優先考量。