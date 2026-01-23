公務車在東京赤坂十字路口高速闖紅燈 6車撞成一團1死8傷

快訊

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本內閣府公務車昨晚在東京港區赤坂肇事，有計程車、垃圾車等5車被波及，造成1死8輕重傷。示意圖，與新聞無關。路透
日本內閣府公務車昨晚在東京港區赤坂高速行駛肇事，有計程車、垃圾車等5車被波及，造成1死8輕重傷。被害司機表示，肇事車輛疑似失控高速闖紅燈，警視廳正依危險駕駛致死傷嫌疑調查。

日本媒體報導，這起發生在港區特許廳前十字路口的車禍，造成計程車上的乘客不幸死亡。附近車輛的行車紀錄器錄下事發經過，記錄到公務車闖紅燈釀禍。據指出，公務車與右方駛來的廂型車相撞，追撞計程車，接著衝到對向車道，撞到資源回收垃圾車等。

被撞的計程車司機說，當時一輛黑色轎車似乎失去控制，以高速闖紅燈，從他的車輛左後方追撞。死者是32歲的上班族明石昇。肇事車輛由69歲職業司機駕駛，與後座載的兩名50多歲男性等3人都受重傷。

