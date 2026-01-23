WEF演說爆紅！加拿大總理卡尼「中等強國新道路」適應川普新現實

加拿大總理卡尼20日在達沃斯世界經濟論壇年會中發表演說，除贏得現場觀眾起立鼓掌，外媒普遍好評，社群媒體上更有些人覺得為紛亂的世局帶來振奮之聲。

卡尼闡述如今強權國家為所欲為，弱國彷彿只能忍受苦難，他在演說中提出呼籲，像加拿大這樣的「中等強國」應該不妥協退讓、不隨波逐流，也別以為自己無能為力，而是從根本調整戰略，發揮最大影響力。紐約時報引述不具名的加國官員說法，卡尼親自撰寫了這份演講稿。

按世界經濟論壇公布的逐字稿，他在演講中對美國總統川普隻字未提，但意在言外；卡尼明確提到加拿大已與中國大陸組建戰略聯盟，呼籲歐洲各國攜手合作，推動「以價值觀為本的現實主義」，共同應對硬實力崛起與大國競爭。

卡尼是經濟學家出身，曾任加拿大央行及英國央行行長，去年三月起擔任加拿大總理。以下節錄自他的演講全文。

-----------

值此加拿大與整個世界經歷關鍵時刻之際，能與諸位共聚一堂，既是榮幸，也是責任。

今天我將談論世界秩序的斷裂，這是美好幻象的終點與殘酷現實的開端；在地緣政治領域，強權已不受任何約束。不過我想告訴各位：強權之外的其他國家，尤其是像加拿大這樣的中等強國並非無能為力。我們有能力建立嶄新秩序，推動各項核心價值，包括尊重人權、永續發展、團結互助、保障主權及各國領土完整。

如今幾乎天天都有人提醒我們：這是強權角逐年代，基於規則的秩序日漸消逝，強者為所欲為，弱者只能承受苦難。這被視為無可避免，彷彿就是國際關係的自然邏輯。

面對這種邏輯，各國往往傾向隨波逐流、妥協退讓、避風頭，寄望順從能換來安全。

然而，這並不能換來安全。那麼，我們還有什麼選擇？

1978年，捷克斯洛伐克異議人士、後來的捷克總統哈維爾寫過一篇文章，標題是《無權者的力量》，其中提出了一個簡單的問題：共產體制如何維持？

他的解答源於一位蔬果商。

每天早晨，這位蔬果店店主會在櫥窗掛上標語「全世界勞工聯合起來」。他自己並不相信這句話，其實誰都不信，但他還是掛上標語以示順從，避免麻煩，求一個安穩度日。正因每條街上的每家店主都如此行事，共產體制得以延續。那套體制不僅靠暴力維繫，更仰賴普通民眾參與那些他們私底下都明知是虛假的儀式。

哈維爾稱此為「活在謊言中」。

在這種情況下，體制的威力並非源於它真的那麼威，而是源於眾人甘願裝作那套體系很威；而體制的脆弱也源於這種裝。就算是只有一個人停止裝，也就是當這個店主撤下標語時，幻象便開始崩解。朋友們，此刻正該是企業與國家撤下標語的時候了。

數十年來，加拿大等國在所謂「基於規則的國際秩序」下繁榮發展。我們加入這套秩序的相關機構，讚揚它的原則，從它的可預測性中獲益。

我們深知，這套基於國際規則之秩序的說法虛虛實實，不完全真實，卻被大家當真來用，其中最強者會在他獲利時，將自己排除在規則之外；貿易規範的執行常常因人而異。我們也明白，國際法會因被告或受害者的身分，而有不同的適用程度。

這套體系曾發揮實用價值，美國霸權尤其有助於提供公共財、保障航運自由、維繫金融體系穩定、建立集體安全機制，並支持爭端解決框架。因此我們掛上標語、參與儀式，並多半避免揭露那些虛實之間的落差。

但時至今日，容我直言：我們正經歷斷裂，而非轉型。

過去二十年間，金融、衛生、能源與地緣政治的連串危機，已揭示過度全球整合所隱含的風險。近年來，強權更開始將經濟整合化為武器，把關稅當作槓桿，將金融基礎設施用為脅迫手段，供應鏈則成為可剝削運用的脆弱點。

當全球化變成你受制於人的根源，你便無法繼續活在「透過全球化整合可互利」的謊言中。

中等強國賴以生存的多邊機構，包括世貿組織、聯合國、聯合國氣候大會在內的整個集體解決問題架構，正在面臨威脅。因此許多國家得出相同結論：必須在能源、糧食、關鍵礦產、金融和供應鏈領域，發展更強的戰略自主權。

這種念頭可以理解。一個無法自給自足、無法保障能源安全、無法捍衛自身利益的國家，選擇極為有限。當規則不再保護你，你必須自我保護。

但我們必須清醒認識到這種趨勢的走向。那就是，堡壘林立的世界將更貧瘠、更脆弱且更無法永續。還有另一重真相：若大國連規則與價值觀的表象都拋棄，只為了不受阻礙地追求權力與利益，過去那種在規則之下長期你來我往交易帶來的好處，將難再現。

霸權國無法長期拿夥伴關係當作換取利益的工具；盟友則將分散布局，規避不確定性風險，他們將購買保險，增加可替代方案，避免主權受制於單一依賴。在座各位都明白，這是典型的風險管理。風險管理需付出代價，但戰略自主的成本，即主權的成本，可以與其他國家共同分攤。

對加拿大這類中等強國而言，問題並不在於是否要適應新現實，我們必須適應，關鍵在於是選擇築起更高的牆，還是追求更宏大的目標？

加拿大是第一批聽見警鐘的國家，因此從根本上調整戰略態勢。

加拿大人深知，地理位置與同盟關係能自動帶來繁榮與安全這件事，如今已不再成立。我們的新戰略路徑，正如芬蘭總統斯圖布所言，奠基於「以價值觀為本的現實主義」。

換言之，我們希望同時兼顧原則與務實。在原則上，堅守基本價值、主權與領土完整，除非符合《聯合國憲章》所允許情況，否則不使用武力，並尊重人權；同時務實地認識到，進步往往是循序漸進的，利益存在分歧，並非每一個夥伴都認同我們的全部價值觀。

因此，我們正以開放而清醒的眼光，廣泛而有策略地參與國際事務。我們主動面對現實世界，而不是等待那個我們希望的世界到來。

鑑於當前的世界動蕩，我們優先推進廣泛接觸其他國家，以發揮最大影響力。我們不再僅僅依賴各種價值本身的力量，也注重力量本身的價值。

我們在國內蓄積這種力量，也在海外迅速拓展多元化合作。加拿大已與歐盟達成全面戰略夥伴關係，包括加入歐洲防務採購機制SAFE。半年內我們在四大洲簽署了12項貿易與安全協議。近日，我們與中國和卡達建立了新的戰略夥伴關係，正與印度、東協、泰國、菲律賓及南方共同市場談判自由貿易協定。

為解決全球性問題，我們還推動變量幾何模式，即基於共同價值觀和利益，針對不同議題組建不同聯盟。

在烏克蘭問題上，我們既是「志願者聯盟」的核心成員，也是此聯盟人均防務安全貢獻最大的國家之一 。在北極主權問題上，我們堅定支持格陵蘭和丹麥，全力支持他們決定格陵蘭未來的獨特權利。

我們對北約第五條的承諾堅定不移，正與北約盟國攜手強化聯盟西北翼防務。加拿大堅決反對徵收格陵蘭關稅，呼籲展開重點磋商，以實現北極地區的安全與繁點日。

在多邊貿易領域，我們正積極推動建立跨太平洋夥伴關係與歐盟之間的橋梁，這將形成一個涵蓋15億人口的新貿易集團。在關鍵礦產方面，我們依七大工業國集團，組建買家聯盟，助力全球實現供應多元化。在人工智能領域，我們正與志同道合的民主國家合作，確保最終不必在霸權國家與巨頭企業之間被迫抉擇。

這既非天真的多邊主義，也非依賴現有機構，而是建立切實有效的聯盟，針對具體議題，與能夠協同行動的夥伴攜手合作。

中等強國必須攜手行動，因為若不在談判桌前，便可能淪為盤中飧。

但我必須指出，大國擁有制定規則的市場規模、軍事實力和話語權，他們目前尚能獨行其是，中等強國則不然。當我們單獨與霸權國家進行雙邊談判時，便處於弱勢地位，我們只能接受對方提出的條件，與其他中等強國彼此競爭誰更順從。

在大國博弈的世界裡，中等國家面臨選擇----若不是相互競爭以討好大國，就是聯合開闢具有影響力的第三條路。我們不應因為硬實力的崛起，而忽視了若我們選擇共同運用合法性、誠信和規則的力量，這些力量依然強大。這讓我回到哈維爾的論點。

中等強國如何不活在謊言中，而活在真理中？

首先這意味著直面現實，不再把基於規則的國際秩序奉若神明。這意味著行動一致，對盟友與對手一視同仁，不再雙標。這意味著履行我們宣稱的信念，而非坐等舊秩序復甦。這意味著削弱助長脅迫的槓桿，即打造強大的國內經濟，這應當是各國政府的當務之急。

加拿大是個運作良好的多元社會，在這個動蕩不安的世界裡，我們是穩定可靠的夥伴，我們還有一項特質：對現狀的清醒認知、對果斷行動的決心。我們深知，這場劇變需要的不僅是適應，更需要坦誠面對現實世界。

我們正撤下窗邊的標語。我們深知舊秩序永不復返，不應為之哀悼。我們堅信，從裂痕中，能締造更宏大、更卓越、更堅韌、更公正的新世界。

強權者有其力量，我們也有----我們有能力停止偽裝，直面現實，在國內蓄積力量，並攜手共進。這就是加拿大的道路。我們坦然而自信地選擇這條路，這條路向所有願意與我們同行的人敞開。謝謝大家。