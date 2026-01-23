西班牙高鐵相撞事故遺體搜尋行動告終 增至45死

西班牙南部18日發生高速鐵路列車相撞事故，國民警衛隊在22日尋獲最後2具遺體並確認身分後，結束遺體搜尋行動，罹難者增至45人，現場初步勘查報告也已完成並送交調查。

根據西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，西班牙內政部長格蘭德-馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）與刑事偵查局局長杜明奎上校（FernandoDomínguez）在22日下午召開記者會，為發生在南部安達魯西亞地區（Andalucía）阿達穆斯（Adamuz）小城旁的兩列高鐵脫軌相撞事故，說明搜救行動與調查進度。

針對搜救行動，他們表示，國民警衛隊22日下午，在被脫軌的義大利民營高鐵Iryo列車撞落溝壑的西班牙國家鐵路（Renfe）Alvia列車下，尋獲最後2具遺體。

法醫在22日當晚進行相驗工作後，確認最後2具遺體的身分，45名被家屬通報的失蹤者，至此全部確認死亡，罹難者人數增至45人，事故現場的遺體搜尋工作正式結束。

在22日晚間之前完成驗屍與身分鑑識比對的43人中，有22名女性和21名男性，包括40名西班牙人，1名俄羅斯人、1名德國人和1名摩洛哥人，其中已有40具遺體移交給家屬。

他們在記者會上提供兩列失事列車的乘客數據，包括乘客和乘務員在內，兩列列車上共有480人，Iryo列車上有289人、Alvia列車上有191人。

他們指出，國民警衛隊已對事故現場完成4部分的初步勘查，包括脫軌的Iryo列車發生撞擊前的行駛路線、Iryo列車的車廂狀況、兩列火車之間的鐵道以及被撞出軌的Alvia列車的車廂狀況。

一份包含2500多張事故現場空拍與地面照片的初步報告，加上對列車黑盒子的分析，已提交給司法警察部門，並將移交給「鐵路事故調查委員會」（CIAF）持續調查事故原因。