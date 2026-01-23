高市早苗將宣布解散眾議院 動機與在野黨反應

日本首相高市早苗今天下午預料將正式宣布解散眾議院。眾院選舉將於1月27日發布選舉公告、2月8日投開票。為何高市早苗選擇此時解散眾院，日本經濟新聞整理以下重點。

●為什麼選在這個時間點？

外界普遍認為，身兼自民黨總裁的高市早苗，在例行國會之初就解散眾院，是為了趁內閣支持率仍高之際舉行大選，藉此擴大自民黨席次、穩固政權基礎。一旦國會開始進入預算委員會審議，高市勢必面臨在野黨的集中質詢，支持率可能下滑。

眾議院席次465席，自民黨於去年10月與日本維新會組成聯合政府時，兩黨合計未達過半的233席。直到11月，自民黨將3名無黨籍議員納入會派，才勉強達到過半（自民黨196席、維新會34席、無黨3席）。參議院方面，執政陣營仍未掌握過半。

此外，日本與中國的關係也趨於緊張。高市去年11月「台灣有事」國會答詢後，中日關係惡化。中國隨後宣布強化對日軍民兩用物項的出口管制，近期也開始對出口至日本的稀土實施更嚴格的審查措施。

如果情勢持續惡化，高市政權主打的「經濟牌」恐受影響，且會在國會預算審議中成為在野黨攻擊焦點。

除此之外，自民黨政權內部也出現「趕快趁在野黨尚未準備好時舉行選舉」的聲音。

●日本首相可以隨時解散眾院嗎？

包括這次在內，日本歷來多數眾院解散屬於所謂的「7條解散」。依日本憲法第7條，眾院解散是天皇在「內閣的助言與承認」下進行的國事行為之一，被解釋為實質上由首相主導。

不過，這也引發批評，認為首相可能在對自己有利的時機行使解散權。實際上，在支持率上升，或是政治局勢有利時解散的案例並不少見。

●高市早苗對此的說法？

高市19日在記者會上表示，隨著聯合政權架構改變，選擇直接向國民詢問意見，強調這次解散是要讓國民直接判斷「高市早苗是否適合擔任首相」、「是否將國家經營託付給高市早苗，請國民直接判斷」。

●在野黨如何反應？

高市此前曾強調，物價對策與經濟政策為最優先事項，表示將力拚預算案與相關法案在國會儘速通過，然而卻在例行國會之初就宣布解散，恐使新年度預算難以在年度內成立，在野黨對此批評聲浪高漲。

立憲民主黨代表野田佳彥質疑，高市一方面說「工作、工作、工作」，另一方面卻製造政治空白，「難道不該為了解決物價上漲和經濟問題而努力工作嗎？」

國民民主黨代表玉木雄一郎也批評，如果解散是出於政治考量而非政策，那就與石破茂政權並無不同。由於解散導致預算年度內成立困難，玉木直言，去年與執政黨針對「年收之壁」（年收在一定額度以下可獲部分稅金減免）達成的合作信任關係將動搖。

公明黨代表齊藤鐵夫表示，在國民對未來生活感到不安、國際安全保障情勢嚴峻的時刻解散眾議院、製造政治空白，讓人「不得不對解散抱持疑問」。