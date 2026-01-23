澤倫斯基達沃斯演說痛批歐盟 稱美國安全保證已就緒

快訊

中央社／ 達沃斯22日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基在達沃斯世界經濟論壇（WEF）年會發表演說。 美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基今天在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）年會發表演說，嚴厲批評歐盟缺乏「政治決心」對抗俄羅斯總統普丁，同時指責烏克蘭部分重要盟友。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）開始對場內菁英演說的幾分鐘前，剛結束與美國總統川普（Donald Trump）的會面。澤倫斯基表示，雙方已就俄烏戰後美國對烏克蘭的安全保證達成共識。

澤倫斯基未透露具體內容，僅表示相關協議「已完成」且準備好簽署，並將交由烏克蘭國會以及美國國會批准。

不過，澤倫斯基這回演說對歐盟的態度明顯轉變，強烈批評歐盟缺乏作為。而歐盟是烏克蘭在政治和財務方面的重要支持者。

他質疑歐盟遲遲未能就俄羅斯入侵烏克蘭成立戰爭罪法庭，還說歐洲未能就如何解決全球問題達成共識。

澤倫斯基在論壇上表示：「永無止境的內部爭論和未說出口的分歧，讓歐洲無法團結，講話也不夠誠實，難以找出真正的解決方案。」

「歐洲並未成為真正的全球強權，依然是個漂亮但分裂的小國與中等強國萬花筒。」

澤倫斯基還說：「看起來歐洲在試圖說服美國總統改變這方面不知所措…但他是不會改變的，川普總統愛他現在的樣子，他說他愛歐洲，但他不會傾聽這樣的歐洲。」

川普稱在達沃斯與澤倫斯基進行一場「良好的」會面。預計數小時後，美國特使魏科夫（SteveWitkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）將在俄國首都莫斯科與普丁（Vladimir Putin）會談。

被問及要對普丁傳達什麼訊息時，川普告訴記者：「這場戰爭必須結束。」

澤倫斯基表示，要結束戰爭所剩唯一未解議題，是有關領土的問題。他說：「一切都與我國東部有關，一切都牽涉到土地，這就是我們還沒解決的問題。」

他同時宣布，阿拉伯聯合大公國將於23日及24日主辦由烏克蘭、美國、俄羅斯三方代表參與的烏克蘭戰爭談判。

澤倫斯基稱「這將是首場在阿聯的三方會談」，但未透露談判形式等詳情。他補充道：「俄羅斯人必須做好妥協的準備。」

俄羅斯目前占領烏克蘭約20%的領土，並要求終戰協議讓俄國完全掌控烏國東部的頓巴斯地區（Donbas）。烏克蘭則警告讓步只會使俄國變得更大膽。

