川普重返白宮周年 日萌生疑美論

美國總統川普第二任期開始前，日本保守團體從右傾媒體到政界人士，普遍將他回鍋視為日本擴大對美國貿易、鞏固東京作為華府區域安全樞紐地位的黃金機遇。然而，川普重返白宮滿一年，原本預期日本能在貿易與防務上同步受益的評論者，如今態度明顯轉趨悲觀。

南華早報報導，對於日本保守派而言，川普第二任期施政方向與他們一年前的想像大相逕庭；貿易戰陰影，加上華府在多條戰線上對盟友施壓、區域安全緊張升高，原本對穩定性與可預測性的期待已逐漸消散。在貿易層面，他們憂心美國對日本產品加徵關稅不利經濟；在安全層面，則擔心美國不再扮演日本防務保證者，且美方回應東京對中國崛起的疑慮上，幾乎未能發揮安撫作用。

日本保守黨眾議員島田洋一雖讚揚川普對伊朗和委內瑞拉等威權政權採取強硬立場，卻也直言，川普的關稅政策對日本「太不利了」。

產經新聞日前在一篇社論中，批評川普退出多邊機構以及攻擊委內瑞拉。前者形同讓中國大陸有機會承接全球領導地位，後者則「降低」中國對台灣採取潛在行動的門檻。社論寫道，中國聲稱台灣是其一部分，「川普政府將很難對中國在台灣進行的此類行動提出異議，這與美國最近對外國的攻擊不同」。

東京國際基督教大學教授納吉表示，日本政界各派對川普在關鍵議題上的立場愈來愈憂心，加深了東京「被遺棄的恐懼」。納吉說，這種焦慮在國家安全領域最為明顯，消息人士說，日本自衛隊正就美國可能大規模撤出日本及更廣泛區域的影響進行「模擬」。

納吉表示，日本自衛隊正盡其所能留住美軍。他說：「日本希望能夠撐下去，直到一位更『正常』的美國總統就職。」