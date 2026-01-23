川普揪團啟動「和平理事會」 同日退出WHO

美國總統川普不顧關鍵盟友的不滿與疑慮，22日正式啟動「和平理事會」倡議，宣稱此舉將提升地緣政治穩定性。美國同日也正式退出世界衛生組織（WHO），且未繳清積欠世衛2.6億美元會費。

彭博資訊報導，川普在瑞士達沃斯經濟論壇（WEF）的一場活動表示，和平理事會將「與許多組織合作，包括聯合國在內」，以消除盟友疑慮。「一旦這個理事會組建完成，我們將與聯合國一起完成幾乎所有事情，我向來認為聯合國具備龐大潛力」。

川普與該理事會創始成員一同登台，包括同樣抱有民粹主義世界觀的政治盟友，例如阿根廷總統米雷伊和匈牙利總理奧班，以及來自多個國家的代表，包括巴林、摩洛哥、亞塞拜然、保加利亞、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、土耳其、阿聯和烏茲別克。

多國元首與川普同桌簽署文件。白宮發言人李維特表示，這些文件使理事會章程「全面生效」，使其成為「正式的國際組織」。

然而，儘管川普聲勢浩大，但該理事會的起步並不順利，外界質疑，其目標、組成以及美國總統握有多大控制權等問題。

七大工業國集團（G7）等關鍵盟友仍尚未準備好投入這項計畫，但也不願冒犯將此視為個人政治功業的美國總統。

川普最初將該理事會作為加薩和平計畫的一環，負責協助並監督加薩走廊重建。但彭博資訊見到的章程草案顯示，其職權將擴大到「確保受衝突或威脅影響地區的長久和平」。這令多數美國夥伴感到不安，擔憂該組織意在與聯合國競爭，甚至削弱聯合國。

美國同日也正式退出WHO，外界警告美國退出恐對美國本土與全球造成衝擊，且華府未繳清積欠世衛2.6億美元會費，恐違反美國法規。

美國總統川普2025年就職首日簽署行政命令，宣布啟動退出世衛程序。根據美國法律規定，退出世衛須提前一年通知，並繳清所有欠款。

世衛表示，美國積欠2024與2025年會費，世衛執委會將於2月討論如何處理美國退出事宜。

美國退出引發世衛預算危機。世衛已將管理團隊裁減一半，並削減整體預算；預計到今年年中，員工人數將減少約四分之一。美國過去提供的資助占世衛資金18%。

喬治城大學全球衛生法研究所創始所長高斯丁說，川普此舉明顯違反美國法律，「但他很有可能全身而退」。

美國國務院發言人表示，世衛在防堵疫情、管理及分享資訊方面不力，已造成美國數兆美元損失。總統已行使權力，暫停未來對世衛的一切資金轉移、支持或資源。