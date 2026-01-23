快訊

嬰兒奶粉食安風波：雀巢、拉克塔利斯自主下架商品有哪些？

拿他沒轍？美正式退出世衛 賴帳82億元

聯合報／ 國際中心／綜合報導
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。歐新社
美國廿二日正式退出世界衛生組織，外界警告美國退出恐對美國與全球造成衝擊，且華府未繳清積欠世衛二點六億美元（約台幣八十二億元）會費，恐違反美國法規。

路透報導，美國總統川普二○二五年就職首日簽署行政命令，宣布啟動退出世衛程序。根據美國法律規定，退出世衛須提前一年通知，並繳清所有欠款。

美國國務院發言人表示，世衛在防堵、管理及分享資訊方面不力，造成美國數兆美元損失。總統已行使權力，暫停未來對世衛的一切資金轉移、支持或資源。

過去一年，世衛祕書長譚德塞等全球專家呼籲美國三思。譚德塞本月初說：「希望美國能重返世衛，退出對美國與全球而言是雙輸。」

世衛表示，美國積欠二○二四與二○二五年會費，世衛執委會將於二月討論如何處理美國退出事宜。

喬治城大學全球衛生法研究所創始所長高斯丁，川普此舉明顯違反美國法律，「但他很有可能全身而退」。

微軟創辦人、蓋茲基金會董事長蓋茲在瑞士達沃斯受訪時表示，他預期美國短期內不會考慮重返世衛，但他會在有機會時持續遊說，「世界需要世衛組織」。

美國退出引發世衛預算危機。世衛已將管理團隊裁減一半，並削減預算；預計到今年年中，員工人數將減少約四分之一。美國過去提供的資助占世衛資金百分之十八。

世衛表示，過去一年仍持續與美方合作並共享資訊，但未來雙方合作模式尚不明朗。

全球衛生專家憂心此舉恐對美國、世衛乃至於全世界構成風險。彭博慈善基金會公衛計畫負責人亨寧警告：「美國退出世衛，將削弱全球偵測、預防及應對衛生威脅的系統與協調機制。」

