和平理事會宗旨 如同讓川普接管世界秩序

紐約時報報導，美國近日送交各國的「和平理事會」擬議章程和美國官員說法顯示，美國總統川普將擔任創始主席且擁有獨斷權力，他可以否決決議、批准議程、邀請成員、解散整個理事會，卸任總統後可以繼續當主席直到自己想辭職，並指定繼任者。

許多官員與專家對這項倡議感到震驚，顯示川普正拆解美國在二戰後建立的國際體系，打造一個以他本人為核心的新體系。劍橋大學國際法教授威勒表示，這項倡議形同川普個人接管世界秩序，「直接對上聯合國」。

聯合國安理會去年十一月通過決議，支持設立「和平理事會」，主要是歡迎美國斡旋加薩和平計畫。該理事會將作為「過渡性機構」運作至二○二七年，負責監督加薩重建。

但最近披露的和平理事會章程顯示，加薩只是理事會任務的一部分，該理事會將致力於「在受衝突影響或面臨衝突威脅的地區確保持久和平」，這將與聯合國維持國際和平安全的宗旨重疊。

當被問及是否希望該理事會取代聯合國時，川普表示「有可能」。

和平理事會使命以及川普獨掌大權，像是試圖建立一個制度化機構，鞏固川普心目中的美國主導地位。

川普日前宣布退出六十六個國際組織，暗示和平理事會將填補部分空缺，以他本人為首，向世界提供一種更積極的美國參與。川普致匈牙利總理奧班的信中寫道，「持久和平」需要「有勇氣拋棄那些屢屢失敗的方法與機構」。

一名美國官員廿日表示，川普卸任總統後仍可在理事會扮演核心角色，「川普可以一直擔任主席，直到他自行辭任，不過未來的美國總統可以任命美國在理事會的代表」。

劍橋大學教授威勒說，這個前所未見的組織是為川普量身打造，不太可能成為促成世界和平的途徑，「世界和平需要國際共識，不可能透過仰賴個人意志的新機構來建立」。