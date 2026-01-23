川普成立「和平理事會」 G7無人響應、中俄遲不表態

美國總統川普設立的加薩「和平理事會」廿二日在瑞士達沃斯世界經濟論壇（ＷＥＦ）年會場邊舉行簽約儀式。自任主席的川普親臨主持，還稱出席的阿根廷總統米雷伊及印尼總統普拉伯沃等十二國領袖是「我朋友」。不過，七大工業國集團（Ｇ７）其他成員至今沒有任何一國響應川普號召正式加入。

理事會運作細節 仍不清楚

和平理事會運作的細節仍不清楚，必須出資十億美元（約台幣三一八點六億元）才能取得永久席位。美國國務卿魯比歐形容，該理事會「成型中」，將聚焦確保加薩和平計畫實現，但也可能可以在世界其他地方發揮作用。

根據美聯社廿二日統計，已接受川普邀請且同意參加和平理事會的國家共廿二個，包含阿根廷、阿爾巴尼亞、亞美尼亞、亞塞拜然、巴林、白俄羅斯、保加利亞、埃及、匈牙利、印尼、約旦、哈薩克、科索沃、摩洛哥、蒙古、巴基斯坦、卡達、沙烏地阿拉伯、土耳其、阿拉伯聯合大公國、烏茲別克和越南。

華爾街日報說，迄今參加的國家似乎更熱衷於討好川普，而非解決緊迫的衝突。

截至廿二日已表明不會加入的國家有五個，即法國、挪威、斯洛維尼亞、瑞典及和英國；受邀但尚未表態加入的包括柬埔寨、中國大陸、克羅埃西亞、賽普勒斯、德國、希臘、印度、義大利、歐盟「執行機構」、日本、巴拉圭、俄羅斯、新加坡、泰國與烏克蘭。加拿大先前稱「原則上」同意加入，但仍需研究相關細節。

川普在上述儀式中誇稱，大家都想成為和平理事會的一分子；中東問題能「輕易結束」，加薩的以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯戰爭即將真的畫下句點，真主黨在黎巴嫩只剩殘餘勢力；「我們能將在加薩的成功擴大到其他事情」。

川普開場致詞提到和平理事會與聯合國是「夥伴」關係，「許多國家」已參與創建該理事會，「我們將和許多國家合作，包括聯合國；一旦理事會完全建立，我們就能做很多想做的任何事」。

川普稱俄同意 遭普亭打臉

川普在ＷＥＦ與北約（ＮＡＴＯ）祕書長呂特會面後宣稱，俄國總統普亭已受邀且同意加入和平理事會。但普亭不久就在俄國聯邦安全會議中表明，俄國外交部還在研議中，且根據他從美方得到的資訊，該理事會主要聚焦解決中東、巴勒斯坦人民及加薩人道危機等問題，但這些問題的解方應根據聯合國相關決議。他並聲稱，準備在達成俄烏和平協議後，從遭凍結的俄國資產撥出十億美元，用於和平理事會及烏克蘭重建。

川普在和平理事會簽署儀式後與烏克蘭總統澤倫斯基會面一小時，對於會晤結果，川普對記者說「拭目以待」，還說「每個人都希望戰爭結束」。

川普設立且自任主席、初衷為監督加薩戰後治理與重建的和平理事會，引發外界質疑美國想另立門戶，和聯合國分庭抗禮。他設立該理事會的初衷是監督加薩戰後重建，但之後改口說，該理事會能和聯合國一起作為「全球調解人」。

美國澄清 無意取代聯合國

對此，彭博引述知情人士報導，美國國務院已訓令駐外使領館外領人員澄清，和平理事會無意取代聯合國，而是旨在「補強聯合國的功能」。