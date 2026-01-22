非洲之角局勢升溫 沙烏地埃及索馬利亞組軍事聯盟

沙烏地阿拉伯將首次與埃及、索馬利亞合組一個軍事聯盟。據知情人士表示，此舉是為遏制阿聯在非洲東北部地區的勢力，以及回應以色列日前承認索馬利蘭的決定。此三國新軍事聯盟未來將對非洲之角地區產生廣泛影響力。

北非媒體「索馬利報告」（Somali Report）20日報導，索馬利亞聯邦政府發言人穆阿林姆（MohamedIbrahim Moalimuu）證實，索馬利亞正與沙烏地阿拉伯、埃及商討一項三方安全合作協議，以對紅海安全加強合作，並擴大三國軍事協作聯盟。

中東媒體「新阿拉伯報」（New Arab）也報導，索馬利亞總統穆哈莫德（Hassan Sheikh Mohamud）即將前往沙烏地阿拉伯，與沙烏地阿拉伯以及埃及敲定三國軍事聯盟的協議。協議目的是聯合並深化三國的戰略和軍事合作，以維護紅海安全。

這項進展正值索馬利亞與阿拉伯聯合大公國之間的緊張局勢加劇之際。

綜合多家外媒報導，阿聯協助其支持的葉門分離主義勢力「南方過渡委員會」（Southern TransitionalCouncil）主席朱拜迪（Aidarous al-Zubaidi），在1月7日經由索馬利亞離開葉門抵達阿聯首都阿布達比（Abu Dhabi）。索馬利亞政府因此指責阿聯破壞索馬利亞主權，隨後還宣布取消與阿聯的所有協議，包括在港口、國防和安全方面的合作。

而支持葉門政府的沙國政府，也因為近來葉門政府與分離組織爆發內鬥，開始與盟友阿聯產生分裂，關係漸行漸遠。分離組織武裝人員去年12月又不斷向葉門南部部分地區以及沙國邊境推進，導致阿聯和沙國的緊張局勢進一步升級。

「新阿拉伯報」報導，國際間普遍認為，阿聯暗中支持以色列於去年12月承認索馬利蘭的決定。阿聯官媒「國家報」（The National）則稱，埃及在以色列承認索馬利蘭後，隨即擴大在索馬利亞的軍事行動。

「國家報」引述埃及官員說，埃及政府擔心以色列與索馬利亞以及衣索比亞等「非洲之角」國家的關係日益密切，將對埃及的國家安全構成嚴重威脅。尤其埃及目前正與衣索比亞互爭「尼羅河水權」。擁有紅海海岸線超過2000公里的埃及，強烈表明反對讓衣索比亞取得紅海航道使用權。

「非洲之角」（Horn of Africa）指位於非洲東北部4國：索馬利亞、衣索比亞、厄利垂亞（Eritrea）和吉布地（Djibouti），具有高度地緣政治、宗教與戰略意義。因4國相連的地形向東突出、形似「犀牛角」而得名。

「索馬利報告」表示，三國軍事聯盟不僅可反制阿聯在本地區的活動，也是沙國首次與索馬利亞進行的安全合作，未來將對非洲之角地區產生更廣泛的影響力。