快訊

影／小貨車突燒成火球 國一頭份南下路段火勢猛烈車流回堵

金管會再對壽險開罰 新壽不動產取得與開發違反內控遭罰395萬元

小動物闖禍？疑鳥巢釀電線桿爆炸 新北五股、泰山逾2700戶寒冬夜停電

G7無人響應？川普成立和平理事會 目前僅「這些國家」加入

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國總統川普（左3）設立的加薩「和平理事會」22日在瑞士達沃斯世界經濟論壇年會場邊，舉行簽約儀式。圖／美聯社
美國總統川普（左3）設立的加薩「和平理事會」22日在瑞士達沃斯世界經濟論壇年會場邊，舉行簽約儀式。圖／美聯社

美國總統川普設立的加薩「和平理事會」22日在瑞士達沃斯世界經濟論壇年會場邊，舉行簽約儀式。自任主席的川普親臨主持，逾12國的總理及外長出席。

根據美聯社22日統計，已接受川普邀請且同意參加和平理事會的國家共21個，包含阿根廷、亞美尼亞、亞塞拜然、巴林、白俄羅斯、保加利亞、埃及、匈牙利、印尼、約旦、哈薩克、科索沃、摩洛哥、蒙古、巴基斯坦、卡達、沙烏地阿拉伯、土耳其、阿拉伯聯合大公國、烏茲別克和越南。

這份名單顯示，七大工業國集團（G7）其他成員至今沒有任何一國響應川普這項號召。

川普22日在上述儀式中指稱，中東問題能「輕易結束」；加薩的以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯戰爭即將真的畫下句點，真主黨在黎巴嫩只剩殘餘勢力。

川普開場致詞提到和平理事會與聯合國是「夥伴」關係，「許多國家」已參與創建該理事會，「我們將和許多國家合作，包括聯合國」。

川普設立和平理事會的初衷是監督加薩戰後重建。但他之後改口說，該理事會能和聯合國一起作為「全球調解人」。

和平理事會運作的細節仍不清楚，美國國務卿魯比歐形容，該理事會「正成形中」。

川普 加薩 聯合國 世界經濟論壇 G7

延伸閱讀

格陵蘭發布手冊建議居民準備5天必需品 因應川普可能奪島威脅

00995A榮登漲幅王！川普TACO讓避險消散…主動式ETF爆發力驚人

【重磅快評】川普暫讓格陵蘭 看看加拿大及歐洲再想想台灣

台股31,890創歷史新高！郭哲榮揭川普「TACO」神助攻：避險情緒全消

相關新聞

盡最大努力搜救！阿蘇山直升機墜毀「2台客下落不明」 火山口將維持關閉

日本熊本縣阿蘇山20日發生觀光直升機墜毀事故，機上1名駕駛與2名台灣籍旅客至今下落不明。日本國家運輸安全委員會已於21日...

「已取得長足進展」美特使將赴莫斯科 稱俄烏和談癥結剩最後1問題

美國特使魏科夫（Steve Witkoff）今天表示，烏克蘭和平談判已取得「長足進展」，談判的癥結只剩最後一個問題

泰財長出席世界經濟論壇 稱泰國具地緣政治避險優勢

泰國財長艾尼提出席世界經濟論壇，強調泰國在地緣政治中抱持中立，因此具有避險優勢，這也使全球投資方將泰國作為生產基地。另外...

G7無人響應？川普成立和平理事會 目前僅「這些國家」加入

美國總統川普設立的加薩「和平理事會」22日在瑞士達沃斯世界經濟論壇年會場邊，舉行簽約儀式。自任主席的川普親臨主持，逾12...

2台人仍下落不明…日本阿蘇火山直升機墜毀 片山和之盼搜索取得進展

日本熊本縣阿蘇火山20日發生觀光直升機墜毀事故，機上包括1名駕駛與2名台灣旅客共3人仍下落不明。日本台灣交流協會代表片山...

捷克警方拘留涉嫌與大陸情報機構合作人士 未提供案件細節

捷克警方今天表示，拘留一名涉嫌與中國情報機構合作人士，但未提供進一步細節

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。