G7無人響應？川普成立和平理事會 目前僅「這些國家」加入

美國總統川普設立的加薩「和平理事會」22日在瑞士達沃斯世界經濟論壇年會場邊，舉行簽約儀式。自任主席的川普親臨主持，逾12國的總理及外長出席。

根據美聯社22日統計，已接受川普邀請且同意參加和平理事會的國家共21個，包含阿根廷、亞美尼亞、亞塞拜然、巴林、白俄羅斯、保加利亞、埃及、匈牙利、印尼、約旦、哈薩克、科索沃、摩洛哥、蒙古、巴基斯坦、卡達、沙烏地阿拉伯、土耳其、阿拉伯聯合大公國、烏茲別克和越南。

這份名單顯示，七大工業國集團（G7）其他成員至今沒有任何一國響應川普這項號召。

川普22日在上述儀式中指稱，中東問題能「輕易結束」；加薩的以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯戰爭即將真的畫下句點，真主黨在黎巴嫩只剩殘餘勢力。

川普開場致詞提到和平理事會與聯合國是「夥伴」關係，「許多國家」已參與創建該理事會，「我們將和許多國家合作，包括聯合國」。

川普設立和平理事會的初衷是監督加薩戰後重建。但他之後改口說，該理事會能和聯合國一起作為「全球調解人」。

和平理事會運作的細節仍不清楚，美國國務卿魯比歐形容，該理事會「正成形中」。