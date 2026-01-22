快訊

車上載滿運動飲料 國一南下苗栗頭份路段火燒車回堵2公里

影／小貨車突燒成火球 國一頭份南下路段火勢猛烈車流回堵

金管會再對壽險開罰 新壽不動產取得與開發違反內控遭罰395萬元

越共14大落幕 蘇林可望連任總書記…觀察家見這跡象：不會擴權

中央社／ 河內22日專電
越南共產黨中央總書記蘇林。圖／歐新社
越南共產黨中央總書記蘇林。圖／歐新社

越南共產黨第14次全國代表大會投票修改議程，提前1天半落幕。各界分析，日程縮短表明黨內對新任領導階層沒有異議，中央總書記蘇林可望連任，但仿效中國合併最高兩職務的擴權猜測應該不會發生。

根據越南新聞網（Vietnam Net）今天報導，越共第14次全國代表大會21日晚間通過投票表決，通過縮短會議會期。原訂於25日閉幕的大會意外提前至今天落幕。

5年一度的全代會原計劃於19日至25日在河內國家會議中心召開，然而越南新聞網寫道：「隨大會推進，工作進度異常高效，體現了高度的責任感和科學的組織性」。據稱，「許多議程項目提前完成」。

路透社今天報導分析，會議日程的縮短可能表明，黨內並未出現領導層職位的分歧。越南共產黨中央總書記蘇林（Tô Lâm）正尋求連任，如今看來黨內普遍同意由他連任。

外媒表示，以往全代會需要更長時間討論，才能決定領導階層人選；這一屆顯然對於人選具有共識。

週一開始的全國代表大會有1600名代表出席，預計將於今天選出200名中央委員。中央委員會隨後將從預先擬定的候選人名單中選出17至19名政治局委員，以及最高領導人黨總書記。

根據路透社獲得的內部消息指出，最終投票會議的具體時間尚未公布，總書記的選舉最早可能在今明兩天進行。

越南共產黨全國代表大會除了選舉新的領導層外，也為國家制定政治和經濟優先事項，如決議2026-2030年越南國家發展方向。

蘇林向大會報告時說明總體目標，包括增強戰略自主。從發言中可發現，經濟發展為重中之重，其目標有2030年達成中等偏上收入國家、2045年達成高收入發達國家；同時力爭2026-2030年國內生產毛額（GDP）年均增長率達到或超過10%、2030年人均GDP達8500美元。

在越共全國代表大會召開前，外界普遍猜測蘇林可能同時兼任國家主席和越共中央總書記，寮國和中國也實行類似制度。

一些觀察家擔心，如此將削弱越南避免一人獨攬大權的「集體領導」模式。該模式將權力分散在「五大柱」，即5個關鍵領導職位：越共中央總書記、國家主席、總理、國會主席和黨常務書記。

然而根據時事雜誌「外交家」（The Diplomat），「大會提前結束表明，這種情況至少在今年不會發生。因為這種雙重任命需要修改越共章程，而即將結束的大會似乎並不允許這樣做」。

越南獨立記者范娥（Nga Pham）在社群平台X上寫道，「據信越南共產黨在本次黨代會期間不會修改黨章。這意味著像中國那樣由國家主席兼任總書記是不可能的。不過，由某人暫時兼任這兩個職務是有可能的」。

越南 蘇林 共產黨

延伸閱讀

越南全民集體炒股？00885猛飆逾60% 他：朋友舅舅辭工作辭專職操盤

三福化漲價 營運向上

美時收購五項藥品專利

最強年終獎勵？董座霸氣撒近10億 加碼再送160名員工「每人一間房」

相關新聞

G7無人響應？川普成立和平理事會 目前僅「這些國家」加入

美國總統川普設立的加薩「和平理事會」22日在瑞士達沃斯世界經濟論壇年會場邊，舉行簽約儀式。自任主席的川普親臨主持，逾12...

盡最大努力搜救！阿蘇山直升機墜毀「2台客下落不明」 火山口將維持關閉

日本熊本縣阿蘇山20日發生觀光直升機墜毀事故，機上1名駕駛與2名台灣籍旅客至今下落不明。日本國家運輸安全委員會已於21日...

越共14大落幕 蘇林可望連任總書記…觀察家見這跡象：不會擴權

越南共產黨第14次全國代表大會投票修改議程，提前1天半落幕。各界分析，日程縮短表明黨內對新任領導階層沒有異議，中央總書記...

「已取得長足進展」美特使將赴莫斯科 稱俄烏和談癥結剩最後1問題

美國特使魏科夫（Steve Witkoff）今天表示，烏克蘭和平談判已取得「長足進展」，談判的癥結只剩最後一個問題

泰財長出席世界經濟論壇 稱泰國具地緣政治避險優勢

泰國財長艾尼提出席世界經濟論壇，強調泰國在地緣政治中抱持中立，因此具有避險優勢，這也使全球投資方將泰國作為生產基地。另外...

2台人仍下落不明…日本阿蘇火山直升機墜毀 片山和之盼搜索取得進展

日本熊本縣阿蘇火山20日發生觀光直升機墜毀事故，機上包括1名駕駛與2名台灣旅客共3人仍下落不明。日本台灣交流協會代表片山...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。