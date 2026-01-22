「已取得長足進展」美特使將赴莫斯科 稱俄烏和談癥結剩最後1問題

美國特使魏科夫（Steve Witkoff）今天表示，烏克蘭和平談判已取得「長足進展」，談判的癥結只剩最後一個問題。

法新社報導，魏科夫在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum）場邊一場烏克蘭相關活動中指出：「我認為我們已經縮小到只剩下一個問題，也就這個問題的不同版本討論過，意味這個問題是有解的。所以只要雙方都有意願，我們就能夠加以解決。」

法新社針對剩下這個問題的細節提問時，即將前往莫斯科會見俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的魏科夫拒絕回應，表示他會在這趟行程結束後才說。

美國已分別與莫斯科、基輔和歐洲領袖就結束俄烏戰爭計畫的各種不同草案進行會談，儘管美國總統川普（Donald Trump）一再承諾將達成協議，但至今沒有。

普亭在昨天深夜召開的俄羅斯國家安全會議（Russian Security Council）中表示，他將在莫斯科與魏科夫及川普女婿庫許納（Jared Kushner）會面，「就解決烏克蘭問題」以及川普的「和平理事會」（Board of Peace）構想，繼續展開對話。

事關如何結束自從第二次世界大戰以來歐洲最致命戰爭、烏克蘭未來、歐洲列強被邊緣化的程度，以及美國斡旋達成的和平協議是否能夠持久。

川普在談到普亭和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）時說：「我認為他們現在已經到了可以坐下來把協議談成的階段。如果他們不這樣做，那就是愚蠢的。」

魏科夫曾透露，和平協議面臨的主要障礙包括俄方要求烏東頓巴斯地區（Donbas）讓予俄羅斯，以及烏方要求西方夥伴提供安全保障，以防俄羅斯未來再次入侵。