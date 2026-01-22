2台人仍下落不明…日本阿蘇火山直升機墜毀 片山和之盼搜索取得進展

快訊

中央社／ 台北22日電
日本西南部熊本縣阿蘇山中岳火山口附近20日一架觀光直升機失蹤，縣政府的防災直升機在現場上空展開搜尋。美聯社
日本西南部熊本縣阿蘇山中岳火山口附近20日一架觀光直升機失蹤，縣政府的防災直升機在現場上空展開搜尋。美聯社

日本熊本縣阿蘇火山20日發生觀光直升機墜毀事故，機上包括1名駕駛與2名台灣旅客共3人仍下落不明。日本台灣交流協會代表片山和之今天表示，現場搜索行動受濃霧與其他因素影響陷入膠著，衷心希望搜索行動能夠取得進展。

日本熊本縣阿蘇市1架觀光直升機20日上午起飛不久後失聯，日本警消當天下午在阿蘇山中岳第一火山口周邊發現機體嚴重毀損，2名台灣籍觀光客與1名駕駛仍下落不明。

日本台灣交流協會下午在官方臉書粉絲專頁，刊登片山和之的發文

片山和之表示，聽聞20日在熊本縣阿蘇火山周邊發生的直升機墜落事故中，有2名台灣乘客及1名日本機師下落不明，仍在搜索當中，對此消息深感悲痛。知道現場的搜索行動受到濃霧和其他因素的影響陷入膠著，但衷心希望搜索行動能夠取得進展。

