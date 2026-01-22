泰財長出席世界經濟論壇 稱泰國具地緣政治避險優勢

快訊

中央社／ 曼谷22日專電
泰國副總理兼財政部長艾尼提。圖／路透社
泰國副總理兼財政部長艾尼提。圖／路透社

泰國財長艾尼提出席世界經濟論壇，強調泰國在地緣政治中抱持中立，因此具有避險優勢，這也使全球投資方將泰國作為生產基地。另外，一同出席論壇的外長則強調全球南方國家持續成長的重要性。

瑞士達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum）19至23日登場，泰國副總理兼財政部長艾尼提（Ekniti Nitithanprapas）率領泰國代表團出席，成員包括外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）、商務部長蘇帕吉（Suphajee Suthumpun）及泰國商界領袖。

民族報（The Nation）今天報導，艾尼提在論壇期間向媒體表示，在「東協（ASEAN）新成長路徑」的會議上，他提出新願景，即在全球地緣政治衝突中，泰國憑藉其地緣政治的中立性，已成為投資者的「避風港」，而這一優勢也支撐泰國成為製造業的基地，提升對中國、美國和歐洲出口產品的潛力。

報導寫道，艾尼提指出，這體現在提交給泰國投資委員會（BOI）的申請數字上，他指出，申請數量正大幅增加，並說，「泰國擁有地緣政治上的中立性，使泰國和東協在全球政治危機中仍能保有韌性，他們（投資者）也將東協視為機會」。

另外，泰國外交部今天發布新聞稿表示，外長希哈薩在論壇期間，出席歐洲新聞台（Euronews）舉行的晚宴並在場發表演說。

他強調，在不斷變化的國際地緣政治和經濟格局中，全球南方國家持續成長的重要性。

全球南方（Global South）又稱南方世界或南方國家，通常指開發中國家。

