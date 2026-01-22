美國將正式退出世衛 82億元會費未繳清…衛生專家籲華府三思

快訊

中央社／ 倫敦22日綜合外電報導
美國今天將正式退出世界衛生組織（WHO）。圖／路透社
美國今天將正式退出世界衛生組織（WHO），外界警告美國退出恐對美國與全球造成衝擊，且華府未繳清積欠世衛2.6億美元（約新台幣82億元）會費，恐違反美國的法規。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）2025年就職首日簽署行政命令，宣布啟動退出世衛程序。根據美國的法律規定，退出前須提前1年通知，並繳清所有欠款。

美國國務院發言人今天透過電子郵件表示，世衛在防堵、管理及分享資訊方面不力，已造成美國數兆美元損失。總統已行使權力，暫停未來對世衛的一切資金轉移、支持或資源。

● 重返世衛機率低

過去1年，包括世衛祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在內的全球衛生專家呼籲華府三思。譚德塞本月初說：「希望美國能重返世衛，退出對美國與全世界而言是雙輸。」

世衛也指出，美國積欠2024與2025年會費。世衛發言人告訴路透社，執委會將於2月討論如何處理美國退出事宜。

喬治城大學（Georgetown University）歐尼爾全球衛生法研究所（O’Neill Institute for Global Health Law）創始所長高斯丁（Lawrence Gostin）指出，此舉明顯違反美國法律，「但川普很有可能全身而退」。

微軟（Microsoft）創辦人、蓋茲基金會（Gates Foundation）董事長蓋茲（Bill Gates）在達沃斯（Davos）受訪時表示，他預期美國短期內不會考慮重返世衛，但他會在有機會時持續遊說，「世界需要世界衛生組織」。

● 退出世衛的衝擊

美國退出引發世衛預算危機。世衛已將管理團隊裁減一半，並削減整體預算；預計到今年年中，員工人數將減少約1/4。美國過去提供的資助占世衛組織資金18%。

世衛表示，過去1年仍持續與美方合作並共享資訊，但未來雙方合作模式尚不明朗。

全球衛生專家憂心此舉恐對美國、世衛組織，乃至於全世界構成風險。彭博慈善基金會（Bloomberg Philanthropies）公衛計畫負責人亨寧（Kelly Henning）警告：「美國退出世衛，將削弱全球偵測、預防及應對衛生威脅的系統與協調機制。」

