2台灣遊客坐直升機遊阿蘇失聯 日媒曝營運商曾有5次不良紀錄

兩名台灣遊客本週乘坐日本觀光直升機期間在熊本縣阿蘇市失聯。日媒採訪日本運輸安全委員會後得知，直升機營運商匠航空旗下的同型機曾留下5次不良紀錄。

「熊本日日新聞」今天報導，這些不良紀錄包含「航空事故」與可能引發事故的「航空重大事件」。

一架自阿蘇市觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園」起飛的觀光直升機，本月20日上午起飛後失聯，警方當天傍晚在阿蘇中岳第一火山口周邊發現嚴重損毀的機體殘骸。機上兩名台灣旅客與1名男性飛行員，均生死未卜。

日本政府國土交通省（國交省）已經認定這次事件是航空事故，運安會已派出兩名事故調查官著手調查。

事故機機型為「羅賓遜R44」（Robinson R44），總部在岡山市的匠航空官網資訊，該公司在日本全國有15架同型機用於觀光遊覽等用途。

根據運安會公布的調查書等資料，匠航空營運的同型機曾發生過2次航空事故。第一起為2023年12月在京都市區懸停時機尾碰觸地面，導致機體嚴重損毀；第二起為2024年5月，於阿蘇市上空執行遊覽飛行時，旋翼與引擎轉速降低，在阿蘇市山區迫降，當時機體損毀，而機師與乘客共3人受重傷。

另有3起「航空重大事件」分別為2017年8月有架油料耗盡的同型機在京都市一所學校操場緊急降落；2023年6月有同型機誤闖岡山市一處機場；2024年6月，在兵庫縣相生市上空飛行途中，因引擎熄火，在學校操場迫降。

上述共5起「航空事故」或「航空重大事件」，其中有3起已被日本運安會調查完畢，且運安會的調查指出均存在「儀表確認不足」或「操作錯誤」等人為因素。

對此，日本運安會已再三要求，「徹底執行防止類似事件再度發生的措施，與加強安全研習」。

此外，匠航空過去也曾因使用未經許可的飛機、進行低空飛行等案例，於2018年12月被國交省大阪航空局祭出行政指導。

日本運安會負責人受訪時表示，「無法只透過企業航空重大事件的多寡評價（企業），但確實也有未出過問題的公司。」

匠航空的代表取締役森岡匠在阿蘇市接受媒體訪問時表示，「公司依據航空法定期實施安全稽核，目前為止未見重大違規。不過，也認為還需要更強化安全措施。」

匠航空在這起事故發生之後，已停飛旗下在日本國內其他的遊覽飛行，且立即停飛同型機。