快訊

封面用「川普裸上身騎北極熊」開酸 經濟學人揭美國對歐洲真正威脅

懶人包／霍諾德0防護爬台北101靠2戰鞋 沒Netflix怎看？6大Q&A解讀

豐原五口遭詐整家走絕路 李團長改口「全部認罪」 當庭喊：我做錯了

2台灣遊客坐直升機遊阿蘇失聯 日媒曝營運商曾有5次不良紀錄

中央社／ 東京22日綜合外電報導
日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機失聯事故，機上2名台灣旅客和1名駕駛員生死未卜。圖為阿蘇中岳火山口附近。圖／美聯社
日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機失聯事故，機上2名台灣旅客和1名駕駛員生死未卜。圖為阿蘇中岳火山口附近。圖／美聯社

兩名台灣遊客本週乘坐日本觀光直升機期間在熊本阿蘇市失聯。日媒採訪日本運輸安全委員會後得知，直升機營運商匠航空旗下的同型機曾留下5次不良紀錄。

「熊本日日新聞」今天報導，這些不良紀錄包含「航空事故」與可能引發事故的「航空重大事件」。

一架自阿蘇市觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園」起飛的觀光直升機，本月20日上午起飛後失聯，警方當天傍晚在阿蘇中岳第一火山口周邊發現嚴重損毀的機體殘骸。機上兩名台灣旅客與1名男性飛行員，均生死未卜。

日本政府國土交通省（國交省）已經認定這次事件是航空事故，運安會已派出兩名事故調查官著手調查。

事故機機型為「羅賓遜R44」（Robinson R44），總部在岡山市的匠航空官網資訊，該公司在日本全國有15架同型機用於觀光遊覽等用途。

根據運安會公布的調查書等資料，匠航空營運的同型機曾發生過2次航空事故。第一起為2023年12月在京都市區懸停時機尾碰觸地面，導致機體嚴重損毀；第二起為2024年5月，於阿蘇市上空執行遊覽飛行時，旋翼與引擎轉速降低，在阿蘇市山區迫降，當時機體損毀，而機師與乘客共3人受重傷。

另有3起「航空重大事件」分別為2017年8月有架油料耗盡的同型機在京都市一所學校操場緊急降落；2023年6月有同型機誤闖岡山市一處機場；2024年6月，在兵庫縣相生市上空飛行途中，因引擎熄火，在學校操場迫降。

上述共5起「航空事故」或「航空重大事件」，其中有3起已被日本運安會調查完畢，且運安會的調查指出均存在「儀表確認不足」或「操作錯誤」等人為因素。

對此，日本運安會已再三要求，「徹底執行防止類似事件再度發生的措施，與加強安全研習」。

此外，匠航空過去也曾因使用未經許可的飛機、進行低空飛行等案例，於2018年12月被國交省大阪航空局祭出行政指導。

日本運安會負責人受訪時表示，「無法只透過企業航空重大事件的多寡評價（企業），但確實也有未出過問題的公司。」

匠航空的代表取締役森岡匠在阿蘇市接受媒體訪問時表示，「公司依據航空法定期實施安全稽核，目前為止未見重大違規。不過，也認為還需要更強化安全措施。」

匠航空在這起事故發生之後，已停飛旗下在日本國內其他的遊覽飛行，且立即停飛同型機。

日本 阿蘇 熊本 直升機 運安會

延伸閱讀

盡最大努力搜救！阿蘇山直升機墜毀「2台客下落不明」 火山口將維持關閉

日本運安會查阿蘇直升機事故 阿蘇市長深表關切

阿蘇山直升機事故2台人失聯 卓揆：已安排家屬赴日了解

日本判定「首起火山口空難」！2台灣人阿蘇搭機失聯 調查重點曝光

相關新聞

盡最大努力搜救！阿蘇山直升機墜毀「2台客下落不明」 火山口將維持關閉

日本熊本縣阿蘇山20日發生觀光直升機墜毀事故，機上1名駕駛與2名台灣籍旅客至今下落不明。日本國家運輸安全委員會已於21日...

紐西蘭火山露營地遇土石流！多人遭掩埋下落不明 現場土石仍在移動

當地警方與救援人員表示，紐西蘭北部一處火山露營地在昨夜一場暴雨下，今天發生土石流事故，導致多人失蹤

2台灣遊客坐直升機遊阿蘇失聯 日媒曝營運商曾有5次不良紀錄

兩名台灣遊客本週乘坐日本觀光直升機期間在熊本縣阿蘇市失聯。日媒採訪日本運輸安全委員會後得知，直升機營運商匠航空旗下的同型...

台灣大動作討好川普 未來會真心換絕情嗎？專家分析：憂喜參半

從在美國建設晶圓廠到貿易協議，以及滿是美國武器的大筆軍購預算，台灣當局頻頻躍上新聞版面，大動作試圖取悅美國總統川普，擔憂...

百年來首次！加拿大兵推「美國入侵」 最快2天內被攻破

加拿大「環球郵報」（Globe and Mail）報導，高層官員透露，在川普總統多次公開表示加拿大應成為美國第51州之後...

「我可能不受歡迎」北約秘書長捍衛川普：歐洲應慶幸他執政

北約祕書長呂特(Mark Rutte)21日在瑞士達沃斯表示，川普出任美國總統對北約而言是件好事，因為若非川普施壓，歐洲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。