盡最大努力搜救！阿蘇山直升機墜毀「2台客下落不明」 火山口將維持關閉

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本西南部熊本縣阿蘇山中岳火山口附近20日一架觀光直升機失蹤，縣政府的防災直升機在現場上空展開搜尋。圖／美聯社
日本西南部熊本縣阿蘇山中岳火山口附近20日一架觀光直升機失蹤，縣政府的防災直升機在現場上空展開搜尋。圖／美聯社

日本熊本縣阿蘇山20日發生觀光直升機墜毀事故，機上1名駕駛與2名台灣籍旅客至今下落不明。日本國家運輸安全委員會已於21日確認此案為航空事故，航空事故調查官並於22日早晨起展開正式調查。阿蘇市市長、阿蘇火山防災會議協議會會長松嶋和子22日正午左右視察火口後受訪時表示：「在救出搭乘人員之前，火口參觀區域將暫時維持關閉。」

RKK熊本放送報導，阿蘇中岳火口截至22日中午仍處於關閉狀態。松嶋指出，受火山氣體與水蒸氣影響，現場能見度極差，狀況相當嚴峻。她表示，雖然對前來觀光的旅客感到抱歉，但搜救仍是最優先考量，因此，在完成救出與搜尋行動前，火口參觀區域將持續關閉。

松嶋向記者表示，市府將持續與相關單位合作，為搜救行動盡最大努力。她說：「對阿蘇而言，中岳第一火口原本是希望能讓大家前來觀賞的地方，發生這樣的事故，除了震驚之外，實在無話可說。」

朝日新聞與NTV報導，運輸安全委員會的航空事故調查官將針對機體狀態、事發時的氣象條件，以及直升機運作情形進行調查。航空事故調查官田上啓介表示：「以我個人的經驗來看，這應該是第一次處理發生在火口內的事故，調查工作勢必相當艱難。」

調查官指出，墜毀的直升機並未裝備飛行紀錄器。事故現場22日仍出現強風與嚴寒天氣，上午已就進行現場調查所需的氣象條件完成確認，預計下午將出動消防單位的無人機及縣警直升機，進一步確認觀光直升機墜落的確切位置。

