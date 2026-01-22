尹錫悅涉妨礙逮捕等罪遭判5年 韓特檢組提上訴

韓國特別檢察組今天表示，針對法院對前總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）在企圖實施戒嚴未果後，涉嫌妨礙逮捕等多項指控所作出的判決，檢方已提出上訴。

綜合路透社與韓聯社報導，首爾中央地方法院上週就此案判處尹錫悅5年有期徒刑。尹錫悅因妨害公務等指控，最高可能面臨10年有期徒刑。

其中最主要的指控是，時任總統的尹錫悅於去年1月下令總統警護處（Presidential Security Service）阻擋調查人員在總統官邸執行針對他的逮捕令。

特別檢察官趙垠奭（Cho Eun-suk，譯音）率領的團隊曾求處10年有期徒刑。他們表示，已針對法院對部分指控作出的無罪判決提出上訴，包括尹錫悅涉嫌下令發布虛假的新聞聲明。

在檢方提出上訴之前，尹錫悅的律師團隊已於19日對這項判決提出上訴，主張法院在程序上有錯誤，且他們在審理期間要求提供的證據，未經適當評估即遭駁回。

此外，尹錫悅還因宣布戒嚴、涉嫌觸犯內亂首謀罪而受審。特別檢察官針對內亂首謀罪求處死刑，法院預計2月9日宣布判決。