聽新聞
0:00 / 0:00
紐西蘭火山露營地遇土石流！多人遭掩埋下落不明 現場土石仍在移動
當地警方與救援人員表示，紐西蘭北部一處火山露營地在昨夜一場暴雨下，今天發生土石流事故，導致多人失蹤。
當地媒體的畫面顯示，位於死火山芒格努伊山（Mount Maunganui）山腳下的露營地盥洗區，遭土石流摧毀掩埋。
緊急救援官員表示，曾聽到瓦礫堆下有聲音傳出。
助理警察局長安德森（Tim Anderson）在現場向記者說：「他們正在救援，而土石還在移動。」
安德森表示：「我無法說出確切人數，只能說10人以下。」
法新社報導，事發地點位於紐西蘭北島，事發時土石流衝向露營區盥洗設施和數輛露營車，前一晚這裡曾下大雨。
由於現場仍有土石滑動的危險，救援工作受到阻礙。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言