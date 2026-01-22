馬克宏達沃斯戴墨鏡演說引熱議 川普插一腳

快訊

中央社／ 瑞士達沃斯21日綜合外電報導
法國總統馬克宏20日在瑞士達沃斯世界經濟論壇年會演說。美聯社
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨天在達沃斯（Davos）發表演說時，戴著飛行員墨鏡上台引發熱議，美國總統川普今天拿這件事嘲諷他。

路透社報導，川普在瑞士山區度假勝地舉行的年度世界經濟論壇（World Economic Forum）上對全球菁英發表談話時表示：「我昨天看到他，他戴著那副帥氣的墨鏡。到底發生了什麼事？」

馬克宏辦公室回應，馬克宏在室內演講時選擇戴上這副深色反光太陽眼鏡，是為了保護他的眼睛，因為他的眼睛有血管破裂。

馬克宏發表完演說後，網路上湧現各種迷因，有些人讚賞他在針對格陵蘭議題槓上川普時，展現出電影「捍衛戰士」（Top Gun）的風格，也有人對他提出批評。

馬克宏在昨天的演講中表示，華府威脅要對包括法國紅酒與香檳在內的商品加徵關稅，以動搖歐洲的決心並使歐洲允許美國收購格陵蘭，這種做法「從根本上完全無法接受」。

馬克宏承諾，法國將挺身對抗「霸凌者」。

今天，川普嚴厲批評歐洲與歐洲領導人。此外，儘管排除將動用武力掌控格陵蘭，川普仍表明他想要擁有這座北極島嶼。

北大西洋公約組織（NATO）領導人警告，川普的格陵蘭策略可能顛覆北約；與此同時，丹麥與格陵蘭領袖已提出多種方案，讓美國在這座有5萬7000人的戰略島嶼領地加強存在。

川普還在演說時聲稱，他在威脅將對法國輸美產品課徵全面關稅後，已迫使馬克宏調高國內藥品價格。對此，法國今天駁斥這是「假新聞」。

這是這兩個北約盟國之間口水戰升級的最新交鋒；川普揚言將掌控格陵蘭，並將對任何阻攔他的國家徵收關稅，讓跨大西洋關係陷入前所未見的緊張情勢。

法國總統府在社群平台X上寫道：「有人聲稱馬克宏總統調高藥品價格。」

「他並沒有制定藥品價格。藥價是由社會保險制度規範，事實上一直保持穩定。任何踏進過法國藥局的人都知道這點。」

艾里賽宮在貼文中附上川普對著麥克風說「假新聞」的GIF動態貼圖，下方也配上相同文字。

