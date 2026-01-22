聽新聞
日本運安會查阿蘇直升機事故 阿蘇市長深表關切
兩名台灣遊客乘坐直升機遊覽日本熊本縣阿蘇市失聯。日本運輸安全委員會的調查官今天進入指揮本部著手調查。駐福岡辦事處長陳銘俊表示，阿蘇市長稱日本各級機關全力配合救助。
一架自阿蘇市觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園」起飛的觀光直升機，本月20日上午起飛後失聯，傍晚在阿蘇中岳第一火山口周邊發現嚴重損毀的機體殘骸。機上3人均生死未卜，失聯的人分別為1名男性飛行員，以及兩名來自台灣的旅客。
日本警消已經在阿蘇山上為此成立指揮本部，自衛隊也派出直升機救援。
阿蘇市長松嶋和子也相當關切此事，她今天告訴陳銘俊，「目前當地的消防本部、警察、熊本縣政府、中央（氣象廳等單位）正在合作，盡全力搜救」。
松嶋也向陳銘俊表示，「祈禱機上的人平安無事，會留意避免發生二次災害」。
熊本朝日放送（KAB）報導，日本政府國土交通省（簡稱國交省）依事故機損傷的程度，認定這起事件為航空事故，已經派出事故調查官前往熊本縣，以便釐清當時的飛機狀態、氣象狀況、飛航機制等細節。
日本運安會的兩名事故調查官今天上午已經進入指揮本部。航空事故調查官田上啓介表示，「依我的理解，這種在火山口的事故是首度發生。因此，能預測調查會相當艱難」。
當地警消今天上午預計測量火山氣體的濃度等過後，計劃稍晚出動直升機與無人機搜索。
「讀賣新聞」報導，搜救團隊昨天因為現場附近的地形與天候不佳等因素影響，無法接近事故機，因此也無法確認機內人員。
熊本縣警方表示，事故機相當接近會噴出氣體的地方，且位在火口邊緣下方約100公尺的斜坡處。由於現場地表容易崩落，無法接近機體，昨天原本計劃出動無人機確認，但因強風而被迫放棄這個計畫。
