罷黜馬杜洛後乘勝追擊！傳川普政府力拚年底前推翻古巴政權

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普21日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會並發表演講。美聯社
華爾街日報21日引述知情人士報導，美國川普政府因成功罷黜委內瑞拉總統馬杜洛而士氣大振，正尋找古巴政府內部人士，協助促成協議，力拚在今年年底前推翻哈瓦那的共產政權。

美國總統川普11日在真實社群發文表示，「不會再有石油或金錢」流向古巴，並直言「強烈建議他們在為時已晚之前就把協議談成。」

知情人士表示，川普政府評估古巴經濟已瀕臨崩潰。此外，在失去委內瑞拉總統馬杜洛這個至關重要的金主後，執政近70年的哈瓦那當局從未像現在這樣脆弱。資深美方官員表示，儘管目前尚無具體推翻古巴共產政府的行動計畫，但已將馬杜洛被捕以及其盟友隨後作出讓步的過程，視為對古巴的一項藍圖與警告。

一位美國官員表示，川普政府與邁阿密和華府的古巴流亡人士及公民團體會面時，重點放在辨識現任政府內部是否有人已看清形勢，並有意促成與美國的協議。官員指出，將馬杜洛強行帶走的高調突擊行動，獲得馬杜洛核心圈內一名線人協助。儘管美方尚未公開威脅對古巴動用武力，但川普政府官員私下表示，此次作戰應被視為對哈瓦那的一項隱性威脅。

許多川普盟友理所當然期待古巴共產政權垮台，但推翻資金短缺的哈瓦那當局，可能引發川普在委內瑞拉時極力避免的動盪與人道危機。據指出，川普拒絕過去的政權更迭策略，而是傾向在可能的情況下達成交易，並把握浮現的機會。

不過，包括中央情報局於1961年支持的「豬玀灣事件」在內，古巴政權撐過美國多年的強力施壓。前述知情人士表示，在此情況下，美國開始為接下來的方向，以及可能取代現行政權的人選制定明確計畫，但委內瑞拉模式在古巴可能更難複製；古巴是一個禁止政治反對派、公民社會幾乎不存在的一黨制國家，相較之下，委內瑞拉仍有反對派運動，且曾出現較為頻繁的抗議與選舉。

曾在歐巴馬政府任職，並於2014年至2017年間協助談判、短暫緩解美古關係的祖尼加（Ricardo Zúñiga）表示：「這些人是一塊更難啃的硬骨頭，根本沒有人會動念站到美國那一邊。」

古巴 馬杜洛 川普

日本判定「首起火山口空難」！2台灣人阿蘇搭機失聯 調查重點曝光

熊本日日新聞報導，日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機失聯事故，機上2名台灣旅客和1名駕駛員生死未卜。日本安全運輸委員會...

宗教二世的悲歌？安倍晉三槍案兇手判無期徒刑

犯下槍殺日本前首相安倍晉三的兇手山上徹也，在今天1月21日法院初審判決無期徒刑。現年45歲的山上徹也，於2022年7月8日持自製槍械，向在街頭競選宣講的前首相安倍晉三發動攻擊，造成安倍重傷後送醫不治。這起刺殺案震驚全日本與國際社會，當場被壓制逮捕的山上徹也接受調查，被以殺人罪、違反〈銃刀法〉等罪名起訴。而在調查和司法審判過程中，也牽連出山上的家庭受到統一教的影響，母親沉迷教會而家道中落，身為「宗教二世」的家庭環境悲劇，釀成了死亡殺機。

聯合國：全球水資源破產時代已至 約22億人仍缺乏安全飲用水

聯合國研究人員於1月20日（周二）發布的一份最新報告指出，世界已經不再只是面臨水資源危機，而是進入全球水資源破產的狀態。報告發現，許多社會長期以來用水速度超過河流和土壤的年補給速度，且過度開採或破壞含水層和濕地中的長期儲水，此舉最終導致水資源破產，使得許多人類水系統無法恢復到先前的水準。

川普嗆俄烏不談和平就是「愚蠢」！ 預計22日會晤澤倫斯基

美國總統川普今天指出，俄羅斯與烏克蘭若不達成和平協議將是「愚蠢的」，表示明天將在達沃斯（Davos）與烏克蘭總統澤倫斯基...

美大法官跟著金流走？研究指最高法院判決日益偏袒富人

一項研究指出，美國最高法院近幾十年的判決明顯偏袒富人，且黨派分化嚴重，共和黨任命的大法官有7成判決讓資源流向富人，民主黨人選僅約3成5，只要看「錢往哪裡流」，往往就能預測判決結果。 美國大法官宣誓就職時要說出兩段誓言。第一段和所有聯邦官員相同，就是承諾遵守憲法。第二段內容是更具體的司法宣誓，要求法官們「平等對待窮人和富人」。 然而，耶魯大學和哥倫比亞大學經濟學家日前發布的新研究指出，最高法院近幾十年來未能履行第二段誓言。這份標題為「判決偏袒富人」的研究，結論是富人在法庭占盡優勢，若想預測判決結果，觀察金錢流向是個好方法。

