伊朗首次公布抗議死亡3117人 遠低於人權組織統計

中央社／ 巴黎21日綜合外電報導

伊朗當局今天表示，去年12月底爆發的全國性抗議活動，迄今共有3117人喪生；不過人權團體警告，在當局強力鎮壓與全面封鎖網路下，實際死亡人數恐怕要高出數倍。

法新社報導，伊朗這次全國性示威與罷工，最初係因不滿經濟狀況而起，隨後演變為反對神權政體統治階層的大規模運動，此政體是在1979年革命後執政。

大批民眾自8日起連日走上街頭抗議。不過示威人士指出，在全面切斷網路掩護下的鎮壓行動，已使抗議暫時趨於平息。

神權政府當局將這波抗議定調為由美國煽動的「恐怖主義」事件，並以「暴動」稱之。然而，人權團體指出，數以千計要求改革的示威者，遭安全部隊以實彈射殺。

這是伊朗官方首度公布抗議死亡人數，伊朗退伍軍人與烈士基金會透過國營電視台表示，共有3117人死亡，其中2427人，包括部分安全部隊成員，係「無辜」受害者，被視為伊斯蘭文化中的「烈士」。

伊朗國家安全委員會（National Security Council）秘書普爾賈姆希迪安（Ali Akbar Pourjamshidian）向國營電視台表示，其餘690人是「恐怖分子、暴徒，以及攻擊軍事設施的人」。他聲稱，如此多的「烈士」，顯示安全部隊在抗議期間展現的「克制與容忍」。

不過，總部設在挪威的非政府組織「伊朗人權」（Iran Human Rights，IHR）主任阿米瑞-莫加達姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）表示，「所有來自伊朗的證據都顯示，實際死亡人數遠高於官方數字」。

他指出，伊斯蘭共和國長期系統性低報國家暴力造成的死亡，「實際死亡人數可能高達2萬5000人」。

他同時表示，當局試圖「轉移責任」，但現有證據一再指出國家的角色。示威者是被安全部隊及其代理人以實彈射殺，甚至使用重機槍。

由於當局持續實施網路封鎖，監測組織表示，精確統計死亡人數十分困難。網路監測機構Netblocks指出，伊朗網路斷訊已持續超過300小時。

退伍軍人與烈士基金會還宣稱，在抗議中遭槍擊身亡的

「許多烈士是旁觀者」；並稱「部分抗議者是被群眾中有組織的恐怖分子射殺」，但並未提出相關證據。

伊朗當局同時譴責「敵對勢力的卑劣黑手」，指控施暴者是由美國「犯罪領導人」支持並武裝。

